Vremea România, sub Cod Galben de ninsori și ger. Ninsori abundente în toată țara







Cod Galben de ninsori în trei județe și ger în jumătate de țară. Temperaturile maxime vor varia de la -3 grade în nordul și centrul Moldovei până la 10 grade în partea de vest a Olteniei, astăzi 16 februarie 2025.

În ceea ce privește temperaturile minime, acestea se vor situa între -12 și 0 grade, cele mai scăzute valori fiind așteptate în Maramureș, estul Transilvaniei și în jumătatea de nord a Moldovei, unde se vor înregistra condiții de ger local.

Cod Galben de ninsori pentru trei județe

Trei județe au fost plasate sub atenționare Cod Galben de ninsori începând de duminică dimineață, avertizarea fiind valabilă până luni seara, la ora 20:00. În plus, aproape jumătate din țară se află sub Cod Galben de ger intens.

„În intervalul menţionat în judeţele Constanţa, Ialomiţa şi Călăraşi, temporar va ninge moderat cantitativ şi se va depune strat de zăpadă în general de 10...15 cm. Temporar vântul se va intensifica, cu viteze de 35...45 km/h, viscolind ninsoarea”, transmit meteorologii.

Cod Galben de ger în jumătate de țară

În plus, jumătatea de nord a țării este sub atenționare meteorologică. Codul galben de ger este valabil în perioada de sâmbătă până marți.

„În intervalul menţionat vremea va fi rece, iar pe parcursul nopţilor şi al dimineţilor va fi ger, local în nordul, centrul, nord-estul teritoriului, precum şi în zonele montane, unde temperaturile minime se vor încadra în general între -16 şi -10 grade”, potrivit ANM.

Prognoza meteo în țară

Cerul va fi acoperit de nori în regiunile din sud și sud-est, va fi temporar noros în centrul și estul țării și va avea o variabilitate în celelalte zone.

Pe parcursul zilei, se vor înregistra precipitații, predominant sub formă de zăpadă în sudul și estul Transilvaniei, precum și local în Moldova și la munte.

În Muntenia, dar și local în Oltenia și Dobrogea, la început vor fi ploi și lapoviță, urmând ca ulterior să se transforme în ninsoare, iar izolat se va forma polei.