Vremea România, sub Cod galben de caniculă. Temperaturile vor fi sufocante în următoarele ore







Valul de căldură pune stăpânire pe România, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). La început de weekend, meteorologii au emis două avertizări de Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat, valabile în mai multe regiuni ale țării pe 5 și 6 septembrie.

Vineri, temperaturile vor urca până la 36°C în Banat și Crișana, zone în care canicula se va resimți cel mai puternic. Condiții similare de căldură intensă sunt așteptate și în Maramureș, vestul și nordul Transilvaniei, precum și în jumătatea nordică a Moldovei.

În aceste regiuni, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși local pragul critic de 80 de unități, amplificând senzația de disconfort termic.

Pentru sâmbătă, 6 septembrie, ANM menține codul galben de caniculă pentru Maramureș, Crișana, nordul Banatului și nord-vestul Transilvaniei. Deși temperaturile vor fi ușor mai scăzute, între 30 și 34°C, senzația de căldură intensă și disconfortul termic vor persista, mai ales în zonele deja afectate de valul de căldură.

Până la jumătatea lunii septembrie, temperaturile vor rămâne peste mediile normale ale perioadei, în special în vest și sud, iar precipitațiile vor fi local excedentare în zonele intracarpatice, în timp ce în restul țării se vor situa aproape de normal.

În a doua parte a lunii, între 15 și 22 septembrie, vremea va continua să fie ușor mai caldă decât media normală, în special în regiunile sudice. Cantitățile de ploaie vor fi peste medie în nord și centru, iar în restul țării se vor menține apropiate de valorile obișnuite.

În intervalul 22 – 29 septembrie, temperaturile medii vor fi ușor peste normal, mai ales în vest și sud, în timp ce regimul ploilor va fi ușor deficitar în majoritatea zonelor, cu precădere în nord. În prima săptămână a lunii, temperaturile vor rămâne ridicate comparativ cu mediile normale, mai ales în sud-vest, iar precipitațiile vor fi ușor deficitare în mare parte din țară, în special în jumătatea sudică.