România se pregătește pentru un cutremur major. În ce stadiu a ajuns marele proiect de consolidare a clădirilor

„Ieri noaptea, în 20 februarie, ora 24.00, s-a închis apelul de proiecte pe consolidări de risc seismic pe programul nou, iniţiat de actualul Guvern. Platforma a fost deschisă din 3 ianuarie până la 20 februarie şi sunt încărcate 366 de cereri care privesc 132 de blocuri de locuinţe, respectiv 234 de clădiri publice. Valoarea acestor cereri care urmăresc consolidare de risc seismic de clădiri este de 5,7 miliarde lei. Am avut o evaluare continuă a acestor solicitări, astfel încât la marea majoritate a lor sunt deja trimise către autorităţile locale solicitări de clarificări, unde este cazul, în aşa fel încât la 1 martie, termenul asumat de Ministerul Dezvoltării, să putem să emitem ordinul de ministru pentru introducerea în programul de consolidare a acelor investiţii care au fost depuse în platformă şi care pot fi eligibile „, a declarat Cseke Attila.

El a mai explicat că în cursul acestei zile va fi finalizată evaluarea pagubelor produse clădirilor afectate de cutremurele care au avut loc în judeţul Gorj. Apoi vor fi înaintate Executivului măsuri de sprijin în baza unei hotărâri a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

Măsurile luate de Guvern pentru prevenirea pagubelor create de un cutremur major

„Aşa cum aţi dispus, săptămâna trecută, după cutremurul din judeţul Gorj şi replicile adiacente acestui cutremur am avut o legătură directă cu instituţia prefectului judeţului Gorj, cu autorităţile administraţiei publice locale. În urma solicitărilor venite de la acest nivel, doi experţi, care sunt atestaţi cu drept de practică pentru această categorie de expertizare, inclusiv unul dintre ei pe monumente istorice, fiind vorba şi de clădiri afectate care sunt clasificate, s-au deplasat încă de duminică în judeţul Gorj şi în cursul zilei de ieri şi astăzi inspectează, evaluează aceste clădiri afectate. Am ţinut legătura cu doamna prefect, cu instituţia prefectului din judeţul Gorj, şi am cerut ca astăzi, cât mai rapid posibil, să avem o evaluare a daunelor, pagubelor produse”, a declarat la ședința de Guvern, Cseke Attila.

Ce clădiri sunt vizate

„Respectiv, pe cât posibil, astăzi să închidem la nivel judeţean cu o hotărâre a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, astfel încât să vedem la nivelul autorităţilor locale, fie că vorbim de municipiul Târgu Jiu, fie că vorbim de alte UAT-uri, ce clădiri sunt afectate şi care ar fi măsurile, respectiv sprijinul în resurse financiare necesare pentru ca situaţia acestor clădiri afectate să fie rezolvată. Dacă avem această documentaţie, sigur vom veni în şedinţa de Guvern şi vom propune, domnule prim-ministru, să fiţi de acord cu măsuri de sprijinire a acestor autorităţi locale. Ne referim, în principal, în primă fază la clădiri care au ca şi destinaţie şcoli, pentru că acolo este, aşa cum aţi dispus, prioritatea noastră. Aşteptăm această documentaţie în cursul zilei de astăzi şi ne vom mişca foarte rapid cu celelalte ministere, astfel încât să vă putem să vă prezentăm o soluţie pentru şedinţa de Guvern”, a spus ministrul.