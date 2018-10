PERICOLUL RUSESC, tot mai APROAPE de GRANIȚĂ. Un CONFLICT poate izbucni ORICÂND. Avertismentul ministrului APĂRĂRII

Mihai Fifor, ministrul Apărării Naționale a declarat că România a avertizat în repetate rânduri asupra „provocărilor” Federaţiei Ruse la Marea Neagră, în jurul căreia există „o centură de conflicte îngheţate care ar trebui să îngrijoreze pe toată lumea” şi a solicitat întărirea apărării flancului estic al NATO





„Noi spunem lucrul acesta de foarte mult timp, (…) vorbim despre provocările Federaţiei Ruse la Marea Neagră de luni de zile, noi vorbim despre modul în care Federaţia Rusă se întăreşte în Peninsula Crimeea după 2014, atunci când a fost anexată în mod ilegal Peninsula Crimeea, şi spunem acest lucru foarte apăsat. Nu doar în ţară, o spunem şi în cadrul Alianţei Nord Atlantice ori de câte ori avem ocazia. La fiecare briefing pe care îl avem cu partenerii noştri sau cu partenerul nostru strategic discutăm despre situaţia complicată de la Marea Neagră, situaţie care a devenit complicată tocmai datorită anexării ilegale a Peninsulei Crimeea, tocmai datorită faptului că Marea Neagră are o centură de conflicte îngheţate care ar trebui să îngrijoreze pe toată lumea, nu doar Alianţa Nord Atlantică. Să le luăm pe rând – Transnistria, Ucraina, Georgia sunt zone cu focare care pot să se activeze în orice moment. Evident că România nu poate să nu fie preocupată (…) Tocmai de aceea (…) noi am solicitat şi continuăm să solicităm o abordare echilibrată a flancului estic al Alianţei Nord Atlantice (…) şi iată că am reuşit să convingem partenerii noştri de alianţă că este necesar ca România să se întărească ca şi furnizor de securitate”, a declarat Mihai Fifor la Antena 3.

Acesta a mai adăugat că Peninsula Crimeea este „ultramilitarizată” cu echipamente de ultimă generaţie, iar acest lucru trebuie „să preocupe pe toată lumea”. „Peninsula Crimeea este în momentul de faţă o bază ultramilitarizată a Federaţiei Ruse, care proiectează forţă nu doar în zona Mării Negre, ci şi în Estul Mediteranei şi lucrul ăsta ar trebui, repet, să preocupe pe toată lumea (…) şi sunt convins că preocupă pe toată lumea (…) Este normal să ai o replică pe măsură, pentru că în orice moment Alianţa Nord Atlantică trebuie să arate că poate susţine o postură de descurajare şi o postură de apărare”, a mai spus Fifor. El a precizat că Statele Unite ale Americii, în calitate de partener strategic, investesc foarte mult în România.

