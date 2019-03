România se înarmează. Declaraţie bombă a ministrului Apărării Naţionale Gabriel Leş

Ministrul Apărării Naţionale, Gabriel Leş a anunţat vineri, într-o conferinţă de presă că România efectuează un program de înzestrare cu rachete în cadrul căruia a achiziţionat a treia tranşă de rachete pentru sistemul Patriot, în valoare de 85 de milioane de dolari.





"În zona programelor de înzestrare vreau să subliniez programul Patriot, în cadrul căruia am semnat, în luna februarie, cel de-al treilea amendament la scrisoarea de acceptare. Amendamentul se referă la achiziţionarea de rachete pentru sistemul Patriot - plata aferentă de aproximativ 85 de milioane de dolari am făcut-o pe data de 13 martie", a precizat Gabriel Leş, potrivit agerpres.ro

El a reamintit că acest program major de înzestrare a Armatei a fost semnat în decembrie 2017 printr-un acord 'government to government' - pentru primul sistem Patriot şi serviciul de instruire a personalului, iar în luna octombrie 2018 au fost contractate prin amendamentul 2 echipamentele majore aferente sistemelor 2, 3 şi 4. "Achiziţia acestor sisteme de rachete va constitui realizarea unei capabilităţi de apărare aeriană cu baza la sol, care vor asigura întărirea securităţii naţionale şi aliate, acest demers contribuind totodată în mod semnificativ la consolidarea Parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii. Este cel mai recent sistem de Patriot aflat în serviciu, care este testat în luptă şi utilizat de Armata Statelor Unite", a mai spus Gabriel Leş. Ministrul Apărării a vorbit şi despre un alt program de înzestrare cu rachete, respectiv lansatorul multiplu cu bătaie mare 'HIMARS', din care, până la sfârşitul lunii, va fi achiziţionat al doilea sistem. "Un alt program este lansatorul multiplu de rachete cu bătaie mare 'HIMARS' - suntem aproape gata de achiziţia celui de-al doilea sistem până la sfârşitul acestei luni. Programul are ca obiectiv achiziţia a trei sisteme de lansatoare multiple de rachete cu bătaie mare, de nivel batalion, de câte aproximativ 18 staţii de lansare, tot în sistem „government to government” cu Statele Unite. Primul sistem a fost achiziţionat anul trecut în luna februarie", a precizat Leş.

