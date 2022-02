România plânge. S-a stins un mare actor. A adus zâmbete pe buzele a milioane de români

Teatrul Național București este mai sărac după dispariția actorului Mihai Perșa. Acesta s-a stins din viață, la vârsta de 75 de ani. Anunțul despre moartea actorului a fost postat pe site-ul UNITER. Fiul actorului, răpus de durere, a scris pe Facebook: „Drum lin, tată!”

Chinuit de o boală grea

Mihai Perșa a fost chinuit în ultimii ani de o maladie cumplită și a trecut prin clipe îngrozitoarea. Suferea de cancer la gât, iar mai mulți artiști i-au sărit în ajutor.

„Mihai Perșa este actor! Așa-i place să se recomande atunci când ajunge la capitolul profesie. O meserie de aur care i-a adus fericiri și care l-a făcut să trăiască pe deplin. Comic, plin de umor, el are o carieră impresionantă, jucând mult timp la Naționalul din București, având roluri în teatru și film, făcând mai bine de 30 de ani turnee internaționale. Între timp, viața a fost dură cu el, și dincolo de problemele financiare, Mihai Perșa are cancer la gât. Cumva, luminile din fața publicului au ajuns acum să-i frângă zâmbetul și să-l facă să râdă mai puțin. Aici a intervenit proiectul ART BY FUEGO-ARTĂ PENTRU SUFLET, care a fost alături de el, sprijinindu-l financiar pentru continuarea tratamentului”, se arată pe pagina lui Fuego.

O viață pe scenă

Actorul a fost un comic cu un talent deosebit.

„Mihai Perșa a realizat creații remarcabile în teatru, film și televiziune, dar mai ales în genul specific teatrului de revistă și divertisment. Pentru că era înzestrat cu un har comic deosebit. Vreme de 24 de ani a fost nelipsit din spectacolele Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”. A avut o activitate deosebită în emisiunile de divertisment ale Televiziunii Române, în special în emisiunile realizate sub conducerea regizorală a lui Alexandru Bocăneț. A jucat și pe scena Naționalului bucureștean, dar și la Teatrul Metropolis”, se arată într-un anunț al Uniunii Teatrale din România.

Trupul neînsuflețit al actorului Mihai Perșa este depus la Capela Bisericii Sfântul Pantelimon (str. Iancu Căpitanu nr. 24). Slujba de înmormântare va avea loc miercuri, 9 februarie, ora 10.00 la Biserica Sfântul Pantelimon. Actorul va fi înmormântat în Cimitirul Domnești Ghencea 2, la ora 11.00.