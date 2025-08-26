România pe harta puterii, cu Dan Dungaciu. Contrapunct, la 12:00

Din cuprinsul articolului Agenda momentului pentru România

Azi are loc reuniunea diplomației românești, la Palatul Cotroceni. Pe canalul de YouTube Hai România, de la ora 12.00, puteți urmări o ediție specială dedicată diplomației românești și jocurilor politice internaționale, cu politologul și geopoliticianul Dan Dungaciu în prim-plan.

Podcastul, moderat de Dan Andronic, jurnalist EvZ, își propune să explice pe înțelesul publicului cum se poziționează România în fața noii arhitecturi de securitate și a competiției strategice dintre marile puteri.

Ediția va aborda temele care definesc agenda momentului: flancul estic al NATO, războiul din proximitate și efectele sale pentru Republica Moldova și Marea Neagră, raportul dintre UE și SUA în gestionarea crizelor, dar și mizele energetice, economice și informaționale ce decurg din aceste repoziționări.

Dincolo de headline-uri, Dan Dungaciu va propune scenarii concrete pentru București: care este marja reală de manevră, ce instrumente are România la dispoziție și unde poate transforma capitalul politic în influență.

Un capitol aparte este dedicat războiului informațional: infrastructura narativă a propagandei, rolul platformelor sociale, „capcanele” de comunicare pe care le întâlnesc instituțiile românești și remedii posibile — de la alfabetizare media la coordonare inter-instituțională.

Ediția va explora și linia de forță a relațiilor bilaterale (Washington, Bruxelles, Ankara, Beijing), cu accent pe dosarele dure: securitate, investiții strategice, interconectări și infrastructură critică.