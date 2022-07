România nu va fi nevoită ca la iarnă să importe gaze naturale. Țara noastră își poate asigura necesarul din producția proprie

Astfel, la iarnă, românii nu vor trebui să-și facă griji că nu se vor putea încălzi.

Niculae Havrileţ, membru în Consiliul de Supraveghere OMV Petrom a vorbit abordat subiectul gazelor naturale în România și a menționat că România nu va avea nevoie să importe.

„Din experienţa anterioară, într-o zi de frig extrem, România a consumat 75 de milioane de metri cubi de gaze. Acest consum se asigură în jur de 25 de milioane din producţia internă şi în jur de 25-30 de milioane din sistemul de depozitare intern. Deci în total sunt 55 de milioane. Până la 75 de milioane, diferenţa se asigura din import”, a spus Havrileţ luni, în cadrul conferinţei „Cum ne pregătim pentru criza energetică de la iarnă?”.

Fostul secretar de stat în Ministerul Energiei şi preşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie a declarat că, la iarnă, importul nu mai este o sursă sigură şi putem chiar să luăm în calcul faptul că nu va mai exista deloc.

„Din fericire, un operator care produce gaze naturale din Marea Neagră, Black Sea Oil and Gas, a lansat în iunie producţia, care se cifrează undeva la 25 de milioane şi efectiv am putea închide total independent consumul intern al unei zi de frig extrem în România fără ajutorul importurilor”, a mai spus Havrileţ.

El a amintit şi situaţia în care, dacă o ţară din UE are nevoie de ajutor în aprovizionare, restul trebuie să o ajute.

„Dar deocamdată Black Sea Oil and Gas poate suplini gazele pe care le aduceam din import. Dacă Legea offshore din 2013-2014 ar fi avut elemente corecte faţă de investitori, în acest an sau chiar de la începutul anului 2019 am fi putut avea o importantă producţie de gaze din Marea Neagră şi acum am fi putut vedea ce înseamnă acest lucru şi care este efectul în Produsul Intern Brut şi în dezvoltarea societăţii”, a adăugat Havrileţ, potrivit știrileprotv.ro.

Black Sea Oil and Gas

La jumătatea lunii iunie, compania Black Sea Oil and Gas a început exploatarea în premieră a gazelor naturale din Marea Neagră.

Astfel, anul acesta se estimează o producție de 0,5 miliarde de metri cubi de gaze. Producţia la platou va fi de aproximativ 1 miliard de metri cubi de gaze/an pentru următorii trei ani din cei zece ani de viaţă estimaţi pentru zăcămintele Ana şi Doina.

Producția anuală de gaze naturale din perimetrul Midia va asigura 10% din necesarul de consum național

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, la momentul începerii exploatării, că gazele urmează să fie livrate către Sistemul Naţional de Transport operat de Transgaz, iar producția anuală de gaze naturale din perimetru XV Midia va asigura 10% din necesarul de consum național și aduce România mai aproape de cel mai mare deziderat privind securitatea energetică și anume, independența energetică.