România e o mină de aur pusă la dispoziția exploatării turistice. Din nenorocire, nu prea are cine s-o exploateze. România lui Cristoiu

De la Dinicu Golescu încoace, pînă azi, călătorul român în străinătate vede și judecă tot ce întîlnește în cale, din perspectiva realităților din țară.





Nu cred să existe în scrierile celor plecați în afară, că sunt reportaje tipărite sau păreri postate pe Facebook, altfel de comparații decît cele defavorabile României.

Explicația trimite la complexul de psihologie colectivă care e credința nimic nici ei noastre prin raportare la Europa luminilor și luminițelor.

Stă la temelia acestui complex și autoflagelarea ca notă a sufletului național.

România s-a europenizat cît de cît. Nu în profunzime și nu în totalitate. Cu toate acestea, n-am descoperit pînă acum vreo scriere despre realitățile occidentale văzute de un călător român în străinătate care să remarce superioritatea noastră fie și într-un punct. Asta se întîmplă cu toți cei care călătoresc peste hotare. Dar cu cei care merg în excursii prin România ce se întîmplă? La ce se raportează aceștia? Notele de călătorie ale românilor în Occident au drept clișeu exclamația: – Sărmană țară românească! Cît de în urmă ai rămas! Tot o exclamație clișeu face nota comună a reportajelor de călătorie prin România: – Ce țara frumoasă avem! Păcat că nu-i cunoscută. De mai mult decît un sfert de veac, în fiecare an întreprind cel puțin trei călătorii de cunoaștere în străinătate.

Călătoria de cunoaștere e deosebită de toate călătoriile întreprinse de cineva în vacanță. Practic, e o călătorie de lucru. Optez pentru o zonă a lumii despre care am citit sau, dacă o știu vag, pe care aș vrea s-o cunosc la fața locului. Așa cum spun eu celor mai tineri, nu există școală de Istorie de cultură, Școală intelectuală mai bună decît popasul la fața locului. Spun, de lucru, deoarece în astfel de călătorii, deși petrecute în vacanță, trudesc mai rău decît cînd sînt acasă. Program strict de vizitare. Plecat de dimineața și venit seara. Fiecare loc e fotografiat, filmat și notat. Despre unele locuri știu cîte ceva. Dacă sunt celebre, știu chiar mai multe. Despre altele nu știu aproape nimic. Abia la fața locului aflu amănunte. Și la fața locului cumpăr ghiduri, citesc inscripții, fac rost de suveniruri, de hărți, de broșuri, astfel încît la întoarcerea acasă mă pot pretinde cît de cît cunoscător al locului vizitat. Mare lucru despre Țara Galilor nu știam înaintea unei călătorii de cunoaștere la Cardiff. Acum, cînd aud sau citesc expresia Țara Galilor, îmi vin în minte secvențe, dar mai ales date edificatoare.

Introducerea aceasta a avut menirea de a lămuri ipostaza în care am călătorit de luni, 17 iunie pînă sîmbătă, 22 iunie prin Moldova de Sus. Ion Antonescu de la Marshal Turism are acest obicei, deopotrivă plăcut și util, de a pune la cale cîte o excursie de cunoaștere într-o anumită parte a lumii. Am fost cu el într-o astfel de călătorie în Istrael.

Invitat de domnia sa într-o călătorie în Moldova de Sus am ezitat să accept. Nu pentru că una dintre condițiile de negociat puse de mine a fost să achit costul călătoriei, ci pentru că ea însemna suspendarea întregului program de la București: emisiuni televizate, mers la BAR. În plus, trebuia să asigur comentariul zilnic pe cristoiublog.ro și pe Evz.ro. Am acceptat pînă la urmă, deși cu inima strînsă. Acum, la finele călătoriei pot spune fără ezitare c-aș fi pierdut enorm dacă n-aș fi mers. Am vizitat de luni pînă sîmbătă:

Mitropolia Moldovei, Trei Ierarhi, Cimitirul Eternitatea, Mânăstirea Golia, Bojdeuca lui Creangă din Țicău, Dealul Copoului cu Teiul lui Eminescu (Iași), Ipotești, Mânăstirea Dragomirna, localitatea Gura Humorului, Casa Memorială Ciprian Porumbescu, Mânăstirile Putna, Sucevița, Moldovița, Voroneț, Horaița, Humor, Râșca, Casa memorială Creangă de la Humulești, Mânăstirile Neamțului, Agapia, Văratic, Casa Memorială Sadoveanu de la Vovidenia, Mânăstirile Secu, Sihăstria și Bistrița.

Despre aceste obiective, ca să le spun așa, știam cît îi trebuie unui jurnalist pentru a nu face gafe de informație în direct sau în scris. Pe unele le văzusem cîndva, în adolescență. Pe altele, nu. Nu mai țineam minte nimic despre nici una dintre ele. În plus, n-aveam acel reflex automat al imaginilor scăpărate în minte la întîlnirea cu un nume.

Pot spune astfel că aveam toate condițiile pentru a călători în Moldova de Sus, ca un turist străin.

Ce caut eu într-o călătorie de cunoaștere în străinătate?

Deosebitul, interesantul, senzaționalul chiar.

Oferă Moldova de Sus turistului străin (fără emoții patriotice, ba chiar și fără cunoștințe despre România însușite la școală?) așa ceva?

După o săptămînă de călătorie de cunoaștere prin Moldova de Sus, pot răspunde fără să clipesc:

