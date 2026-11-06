Poziția României în arhitectura de securitate europeană și riscul pierderii influenței în deciziile privind flancul estic al NATO au fost analizate de Dan Andronic, Octavian Hoandră și Bogdan Comaroni într-o nouă ediție a podcastului Contrapunct, difuzat pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA.

Discuția a pornit de la o reuniune desfășurată la Cracovia, la care au participat reprezentanți ai Statelor Unite și ai mai multor state europene, fără ca România să figureze printre participanți. Subiectele întâlnirii au vizat viitorul NATO, transferul unei părți mai mari din responsabilitatea apărării convenționale către europeni și securitatea flancului estic.

Cei trei invitați au discutat despre implicațiile acestei absențe, despre posibilitatea retragerii unor trupe americane din Europa și despre riscurile unui conflict extins în Orientul Mijlociu.

Dan Andronic a prezentat informațiile despre întâlnirea de la Cracovia, organizată pe 3 noiembrie, unde au fost reprezentate Statele Unite, Polonia, Germania, Olanda, Norvegia, Suedia, Finlanda și Danemarca.

Potrivit jurnalistului, discuțiile au vizat viitorul NATO și responsabilitățile europene în materie de apărare.

„Pe agenda a fost viitorul NATO. Transferul unei părți mai mari din responsabilitatea apărării convenționale către europeni și securitatea flancului estic”, a explicat Andronic.

Absența României de la această reuniune a fost unul dintre cele mai importante subiecte ale discuției.

„Deci România n-a fost chemată”, a afirmat Dan Andronic.

Octavian Hoandră a criticat poziția țării noastre pe scena internațională, considerând că Bucureștiul a ajuns să aibă o influență redusă în deciziile importante.

„Noi nu contăm, nimeni nu ne bagă în seamă”, a spus jurnalistul.

Dan Andronic a făcut legătura între absența României de la reuniunea de la Cracovia și discuțiile privind prezența militară americană pe teritoriul țării noastre.

Acesta a susținut că declarațiile președintelui Nicușor Dan privind disponibilitatea României de a suporta costurile menținerii trupelor americane trebuie privite prin prisma interesului strategic de a păstra această prezență.

„Eu cred că vom avea niște vești proaste în perioada următoare și am înțeles de ce Nicușor Dan i-a spus lui Colby că România își asumă plata trupelor americane pentru că avem nevoie ca ele să rămână. Altfel, Trump le va lua”, a afirmat jurnalistul.

Octavian Hoandră a pus situația pe seama politicii externe promovate de liderii români și a lipsei unei strategii coerente în relațiile internaționale.

„Tu, ani de zile, n-ai făcut nimic. Tu nu contezi în politica internațională. Toată lumea a umblat după China, noi făceam pe deștepții”, a afirmat Hoandră.

Bogdan Comaroni a atras atenția că evoluțiile geopolitice din Orientul Mijlociu ar putea avea consecințe importante pentru România, mai ales în contextul prezenței bazelor militare americane.

Acesta a vorbit despre tensiunile dintre Statele Unite, Israel și Iran și despre posibilitatea ca un conflict regional să se extindă.

În analiza sa, Comaroni a menționat și temerile privind o posibilă reorganizare a raporturilor de putere la nivel mondial, în urma unor negocieri între Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping.

Jurnalistul a susținut că interesele marilor puteri depășesc granițele conflictelor regionale și includ controlul rutelor comerciale, al resurselor și al zonelor strategice.

Un alt punct sensibil al discuției a fost legat de securitatea bazelor militare americane din România.

Bogdan Comaroni a susținut că declarațiile atribuite Iranului privind includerea României printre posibilele ținte trebuie tratate cu seriozitate, în contextul amplificării tensiunilor regionale.

„Din moment ce în urmă cu câteva zile Iranul ne-a declarat oficial țintă”, a afirmat acesta.

Comaroni a avertizat că evoluțiile militare din regiune ar putea schimba rapid nivelul de risc pentru statele care găzduiesc infrastructură militară americană.

Totodată, acesta a vorbit despre posibilitatea unui conflict mult mai amplu, în care să fie implicate mai multe puteri internaționale. Ipotezele prezentate în emisiune au fost formulate ca scenarii de risc, nu ca evoluții confirmate.

„România nu are nimic de câștigat”

Octavian Hoandră a avut o poziție pesimistă în privința beneficiilor pe care România le-ar putea obține dintr-o eventuală confruntare militară internațională.

„Noi sigur nu. Deci dacă e cineva emoționat că România ar avea ceva de câștigat, îl dezamăgesc”, a spus acesta.

La rândul său, Dan Andronic a susținut că România trebuie să își urmărească interesele de securitate și să înțeleagă schimbările care au loc în interiorul NATO.