România, între nebunia Rusiei și Ilie-Sărăcie

Ediția de marți, 7 octombrie, ora 12.00, a podcastului „Contrapunct”, difuzat pe platforma „Hai România”, îl are ca invitat pe Călin Popescu Tăriceanu, unul dintre cei mai influenți oameni politici ai ultimelor două decenii. Un fost premier care a traversat perioade de intensitate maximă, atât pe scena politică, cât și în culisele puterii.

Pentru mine, este o întâlnire cu o persoană alături de care am lucrat între 2005 și 2008, o perioadă în care am învățat multe despre politică, decizie și relațiile complicate dintre principii și realitate. De aceea, această conversație nu va fi doar o rememorare, ci o analiză lucidă, rațională, despre felul în care s-a schimbat România în ultimii ani – și despre ce am uitat din lecțiile trecutului.

Vom vorbi despre liberalismul românesc, despre rolul instituțiilor în echilibrul puterii, dar și despre personaje care continuă să definească politica de azi. Cea mai „de actualitate” temă? Majorările de taxe ale lui Ilie-Sărăcie, Bolojan, evident – un nume care stârnește opinii puternice și contraste clare. Dar și despre ultimele ieșiri ale lui Băsescu, un personaj politic care domină politica românească de 30 de ani.

Vă invit să participați activ la acest dialog: ce ați vrea voi să-l întrebați pe Călin Popescu Tăriceanu? Cele mai interesante întrebări vor fi selectate și premiate cu o carte la alegere de pe edituradecarte.ro. Așadar, marți, la ora 12.00, ne vedem pe „Hai România” pentru o discuție despre memorie, putere și felul în care istoria recentă ne modelează prezentul.

Podcastul „Contrapunct" – unde rațiunea se întâlnește cu experiența.