Singurul punct al României a fost adus de Gabriela Ruse, convocată la lot, pe ultima sută de metri, în locul Simonei Halep. Tânăra jucătoare în vârstă de 23 de ani a produs surpriza şi a trecut de Jasmine Paolini, în trei seturi, scor 1 – 6, 6 – 3, 6 – 4.

A venit, apoi, rândul Mihaelei Buzănescu să intre în arenă. Bucureşteanca clasată pe locul 137 în ierarhia WTA nu a reuşit să împingă însă acest play-off într-un meci decisiv, de dublu. La capătul unei partide strânse, care s-a întins pe durata a aproape trei ore, Buzărnescu a cedat în faţa tinerei speranţe a tenisului din „Cizmă”, Elisabetta Cocciaretto (5 – 7, 6 – 7).

Niculescu recunoaşte superioritatea italiencelor

Aflată la primul său duel din postura de căpitan al echipei de FED Cup, Monica Niculescu a rămas plăcut impresionată de modul în care Buzărnescu şi celelalte componente ale lotului tricolor au luptat pe parcursul celor două zile. Experimentata sportivă de 33 de ani nu a uitat totuşi nici să admită că victoria oaspetelor de la Roma a fost una pe deplin meritată.

„Aşa cum am promis, am luptat până la ultimul punct. Au fost meciuri foarte echilibrate. Am întâlnit o echipă a Italiei foarte, foarte puternică atât din punct de vedere mental, cât şi fizic. Sinceră să fiu, jucătoarele Italiei mi s-au părut foarte tari” a explicat Niculescu, la sfârşitul disputei găzduite de „Sala Polivalentă” din Cluj – Napoca.

Cocciaretto, rol cheie în victoria Italiei

Niculescu crede că un rol cheie în succesul obţinut de „Squadra Azzurra” l-a avut tânăra Elisabetta Cocciaretto. Chiar dacă se află încă în afara Topului 100 mondial, tenismena de 20 de ani a impresionat în ultimul timp, în circuitul feminin.

„Cocciaretto s-a văzut că are meciuri în picioare şi, de aceea, cred că a şi câştigat acel tie-break spre sfârşit. A avut foarte multă încredere şi cred că ea a ajutat foarte mult echipa Italiei” a lăudat-o Niculescu pe jucătoarea originară din Ancona.

Deşi nu a putut să-şi ascundă dezamăgirea după acest eşec, Monica Niculescu s-a declarat mulţumită de sacrificiul de luptă al fetelor. „Sunt foarte mândră de fete şi le mulţumesc foarte mult pentru efortul depus. Le mulţumesc că au venit la lot şi au luptat incredibil în aceste două zile. Le admir foarte mult” a mai adăugat aceasta.