Justitie România, încă un gol uriaș în buget. Disputa privind taxa pe viciu, în vizorul CJUE







România se confruntă cu un nou dosar la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, după ce o echipă de avocați specializați în drept european și fiscal a contestat „taxa pe viciu” impusă aparatelor de tip slot-machine. O eventuală decizie favorabilă operatorilor de jocuri de noroc ar putea forța statul să renunțe la această taxă și să restituie toate sumele colectate în ultimii ani, inclusiv dobânzile.

Estimările arată că impactul ar putea ajunge la sute de milioane de euro, o lovitură uriașă pentru un buget deja afectat de măsurile de austeritate.

Procesul deschis la Curtea de Justiție a Uniunii Europene este coordonat de avocații Tudor Vidrean-Căpușan, doctor în drept și cadru universitar specializat în fiscalitate, și Adrian Șandru, expert în drept european și infracțiuni economice.

Cei doi contestă compatibilitatea „taxei pe viciu”, introdusă prin OUG nr. 77/2009, cu Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene. Argumentele lor se bazează pe libertatea de prestare a serviciilor și pe principiile fiscale europene referitoare la echivalență și scopul specific al taxelor.

Dacă CJUE le va da câștig de cauză, operatorii din domeniul jocurilor de noroc ar putea fi scutiți de plata taxei în viitor și ar avea dreptul să solicite rambursarea sumelor plătite în anii anteriori. Experiența altor litigii similare arată că procedurile pot dura mult timp, dar compensațiile obținute pot ajunge la valori considerabile.

„Procedura de recuperare este complexă, dar de multe ori valoarea sumelor restituite, împreună cu dobânzile, vine să restabilească echilibrul și să aducă echitate”, spun cei doi avocați.

Avocații care au dus „taxa pe viciu” în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene nu sunt la primul lor proces important. În trecut, au câștigat și alte cazuri, legate de taxe din domeniul alcoolului și tutunului, reușind să oprească măsuri considerate prea dure și să protejeze firmele în fața autorităților fiscale.

Acum, judecătorii europeni vor analiza dacă aceasta este legală. Dacă avocații vor avea câștig de cauză, industria jocurilor de noroc ar putea scăpa de această plată, iar statul ar fi nevoit să returneze sumele încasate. O astfel de decizie ar putea afecta serios bugetul României, care oricum se confruntă cu lipsă de bani.