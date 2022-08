Sursă: Aleksandr Gerasimov | Dreamstime.com

România în topul statelor importatoare de petrol rusesc. Moscova a câștigat aproape 100 de miliarde de dolari în primele 100 de zile de război

România se află în topul statelor care importă petrol și produse petroliere din Rusia, în ciuda sancțiunilor occidentale impuse Moscovei. Țara noastră ocupă locul 16 în rândul celor mai mari importatori de combustibili fosili rusești, cu achiziții în valoare de 1,4 miliarde de dolari. Informațiile apar într-o analiză a Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) realizată în primele 100 de zile de război, între 24 februarie și 4 iunie 2022.