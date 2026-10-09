Ministrul interimar de Interne, senatorul Cătălin Predoiu, cunoscut ca „Mr. Schengen”, atrage atenția asupra mesajului transmis de secretarul de stat american Marco Rubio în discursul susținut la Atena, în care acesta a pledat pentru consolidarea cooperării dintre Statele Unite și Europa. Predoiu consideră că schimbările geopolitice impun o nouă abordare din partea clasei politice românești și susține că România trebuie să își transforme poziția strategică într-o influență mai mare la nivel regional și internațional. Într-o analiză publicată pe blogul său său, Predoiu vorbește despre competiția globală, consolidarea capacităților industriale și militare ale Occidentului și nevoia ca statele europene să își asume un rol mai important în apărarea intereselor comune. În opinia sa, România are oportunități importante, însă valorificarea acestora depinde de capacitatea instituțiilor și a liderilor politici de a acționa coerent și de a construi proiecte pe termen lung.

Ministrul interimar de Interne consideră că discursul lui Marco Rubio trebuie analizat prin prisma schimbărilor rapide din politica internațională și a competiției pentru putere, tehnologie și resurse strategice.

„Timpul strategic s-a comprimat. În perioadele de reașezare, pericolele rămân, competiția continuă, iar oportunitățile au o durată limitată. În câțiva ani se pot fixa poziții cu efecte pentru decenii”, scrie Cătălin Predoiu.

Acesta consideră că intervenția secretarului de stat american transmite un mesaj direct Europei, într-un moment în care Statele Unite își urmăresc consolidarea puterii economice, industriale și militare.

„Mesajul american către Europa este direct. După ani buni de „business as usual”, Administrația Trump a pus în mișcare un amplu proces de consolidare a puterii americane, prin reindustrializare, refacerea capacității de apărare, consolidarea controlului asupra lanțurilor critice de aprovizionare și intensificarea competiției pentru tehnologiile și industriile viitorului: energie, inteligență artificială, semiconductori, minerale critice, securitate cibernetică și spațiu”, afirmă Predoiu.

În interpretarea sa, Washingtonul urmărește să determine statele europene să își consolideze propriile capacități și să contribuie mai mult la securitatea comună. Discursul lui Rubio arată că relația transatlantică trebuie adaptată la noile provocări, iar Europa nu se mai poate baza exclusiv pe formulele de cooperare din trecut.

Cătălin Predoiu evidențiază apelul secretarului de stat american către Europa de a-și regăsi încrederea în propria civilizație și de a-și dezvolta capacitățile necesare pentru a-și proteja interesele.

„Administrația Trump urmărește consolidarea puterii naționale a SUA printr-un ansamblu de politici economice, industriale, tehnologice și de securitate. Iar SUA, prin vocea secretarului de stat Rubio, cer Europei să se „trezească” și să vină alături de ele. Rubio folosește chiar această imagine: Europa poate să se „trezească din lunga sa adormire” și să reaprindă focul care s-a aprins aici, în Grecia, cu milenii în urmă”, scrie ministrul interimar de Interne.

Predoiu amintește că, în discursul susținut la Atena, Rubio a vorbit despre legăturile istorice și culturale dintre Statele Unite și Europa, dar și despre necesitatea consolidării alianței transatlantice.

„Rubio vorbește și despre tensiunile apărute în relația transatlantică. Le recunoaște, dar subliniază imediat direcția: legătura dintre Statele Unite și Europa trebuie întărită, iar alianța trebuie construită pentru a răspunde amenințărilor epocii. Prietenia transatlantică este prezentată ca un raport în care forța comună poate depăși suma capacităților individuale. Formula lui este simplă: „We want to win together. We must win together.””

În analiza sa, Predoiu subliniază că apelul american nu se limitează la cooperarea militară. Acesta include dezvoltarea industriei, accesul la energie, investițiile în tehnologii avansate și controlul asupra resurselor și lanțurilor de aprovizionare esențiale.

„În aceeași logică, frontiera dintre economie și securitate se estompează. Rubio leagă explicit reindustrializarea, energia, tehnologiile avansate, dronele, armamentul, semiconductorii, mineralele și cyber-ul de puterea națională.

Industria devine securitate. Energia devine securitate. Tehnologia devine securitate. Lanțurile de aprovizionare devin securitate”, arată Cătălin Predoiu.

Ministrul interimar de Interne consideră că România are resurse și avantaje geografice care îi pot consolida rolul în regiune, însă acestea trebuie susținute prin investiții, infrastructură, industrie și proiecte concrete.

Predoiu amintește de importanța Mării Negre, a Dunării, a flancului estic al NATO, a proximității Ucrainei și a potențialului energetic al țării.

„România și-a stabilit de mult opțiunile fundamentale: NATO, Uniunea Europeană și Parteneriatul Strategic cu Statele Unite. Schimbarea de epocă ridică acum o altă problemă: cum transformăm această apartenență în relevanță și această relevanță în influență care, închizând cercul, să servească intereselor naționale economice, politice etc.?”, scrie senatorul.

În opinia sa, apartenența la alianțe și organizații internaționale trebuie dublată de capacitatea de a contribui la obiectivele comune și de a propune inițiative care să răspundă intereselor României.

„Aici văd una dintre concluziile importante ale discursului lui Rubio pentru noi: aliatul relevant este aliatul capabil, pozitiv predictibil și credibil. Un stat care își cunoaște interesele, înțelege interesele comune și vine la masa alianței cu soluții și contribuții concrete.

România poate urmări și o miză suplimentară: să nu fie doar parte a soluțiilor concepute de alții, ci să vină ea însăși cu idei, proiecte și formule noi de cooperare. Într-o perioadă de reașezare, relevanța crește și prin capacitatea de a propune”, afirmă Predoiu.

Acesta consideră că poziția geografică nu garantează automat o influență mai mare, dacă nu este valorificată printr-o strategie coerentă și prin proiecte duse la bun sfârșit.

Un alt punct important al analizei îl reprezintă potențialul resurselor umane din România. Predoiu susține că performanțele tinerilor în competiții internaționale de informatică, inteligență artificială, știință și proiectare spațială demonstrează existența unui capital de competențe care ar trebui valorificat.

În opinia sa, dezvoltarea industriilor cu valoare adăugată mare poate contribui la crearea unor locuri de muncă mai bine plătite, la creșterea competitivității economice și la consolidarea bazei de finanțare pentru educație, sănătate și servicii publice.

Astfel, strategia economică și cea de securitate trebuie gândite împreună, iar investițiile în tehnologie, cercetare și industrie pot deveni componente importante ale capacității naționale.

În finalul analizei, Cătălin Predoiu pune accentul pe responsabilitatea partidelor politice și pe necesitatea unei abordări strategice care să depășească problemele cotidiene ale guvernării.

„În acest context, partidele politice au în față o sarcină națională semnificativ diferită de cea de ieri, în care evoluam într-un „status quo” geopolitic relativ: au sarcina istorică de a proiecta interesele țării și de a le dezvolta într-o lume politică globală mult mai dinamică și pronunțat competitivă, în care „tichetul” relevanței este capacitatea națională”, scrie senatorul.

Predoiu ridică apoi întrebări despre modul în care liderii politici își folosesc timpul pentru a analiza schimbările internaționale și despre existența unor discuții între partide pe teme strategice.

„Sunt ele preocupate real și concret de această sarcină? Consumă zilnic liderii acestor partide, nu doar președinții, ci toți cei care îi înconjoară și le influențează natural decizia, timp strategic pentru a gândi și a contribui la această sarcină națională? Există discuții transpartinice pe aceste teme de interes major, dincolo de stereotipul „penerere” și „gestiunea de costuri”? Înțeleg ele, partidele prezente, faptul că, tocmai schimbând mentalitatea cu care se abordează leadershipul politic al țării și extinzând orizontul strategic, pot rezolva mai ușor și temele naționale? Rămâne de văzut”, a scris ministrul interimar de Interne, senatorul Cătălin Predoiu, pe blogul său.

Predoiu își încheie analiza printr-un apel la asumarea responsabilităților strategice și la valorificarea oportunităților pe care actuala reașezare geopolitică le oferă României. În viziunea sa, cooperarea dintre Statele Unite și Europa rămâne esențială, însă relevanța fiecărui aliat depinde de capacitatea sa de a contribui concret la securitatea și prosperitatea comună.