Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a lansat un manifest fulminant pentru apărarea politicii „America First” a lui Donald Trump, chiar din inima leagănului democrației, la Atena. Având o comoară istorică, Partenonul, pe fundal, șeful diplomației americane a transformat o vizită oficială într-o producție mediatică de proporții.

O mișcare considerată de analiști un prim pas clar pentru o campanie prezidențială în 2028, somând liderii europeni să renunțe la politicile falimentare ale trecutului.

Site-ul Departamentului de Stat este plin de relatări ale acestui discurs din toată mass-media.

Într-o respingere categorică a agendei globaliste, pe care administrația Trump o consideră principala vinovată pentru criza imigrației ilegale și distrugerea industriei, Marco Rubio a avertizat că lumea occidentală se află într-un punct de inflexiune.

Oficialul american a criticat dur direcția în care s-a îndreptat societatea vestică în ultimii ani: „Cuvântul naționalism a devenit un cuvânt murdar, așa că ne-am dărâmat monumentele. Ne-am condamnat propria istorie și, în prea multe locuri, ne-am învățat copiii să le fie rușine de țara pe care o vor moșteni”.

Alternativa impusă de Washington este radicală. Lumea occidentală trebuie să aleagă dacă „își menține locul în fruntea lumii sau se resemnează la un viitor de atrofie, servitute și declin”. Sub conducerea lui Donald Trump, a subliniat Rubio, Statele Unite ale Americii au ales „măririi puterii naționale” rpin recuperarea lanțurilor de aprovizionare, reindustrializarea economiei, reconstrucția armatei și dominarea absolută a tehnologiilor viitorului.

Discursul lovește fix în centrul unui moment de maximă presiune pentru relațiile SUA-Europa. Aliații europeni sunt deja neliniștiți de abordarea radicală a Casei Albe privind războiul SUA din Iran, sprijinul fluctuant pentru apărarea Ucrainei în fața Rusiei și disputele din interiorul NATO, inclusiv recentele pretenții ale lui Trump privind suveranitatea asupra Groenlandei. La aceste fricțiuni se adaugă diviziunea ideologică alimentată de vicepreședintele JD Vance, care a avertizat recent Europa, la Munchen, cu privire la „amenințarea din interior”.

În ciuda acestor tensiuni, Rubio a adoptat un ton mai calculat, dar la fel de incisiv, avertizând împotriva „ștergerii civilizaționale”. Invocând cuvintele lui Abraham Lincoln din 1861, el a subliniat că legăturile dintre SUA și Europa nu trebuie rupte, lăudând totodată acordul recent dintre SUA, Danemarca și Groenlanda, menit să „remodeleze Arctica și să susțină securitatea întregii alianțe NATO”.

Pentru a arăta calea de urmat, secretarul de stat a oferit guvernul de la Atena drept exemplu suprem. În fața a 250 de oficiali greci și europeni, Rubio a cerut aliaților să preia modelul Greciei, descrisă drept un aliat perfect în domenii critice, de la energie și migrație, până la apărare. „Credem că Europa se poate trezi din somnul ei lung și poate reaprinde focul care a fost aprins aici cu milenii în urmă”, a punctat el.

Modul în care a fost pus în scenă discursul confirmă ambițiile politice majore ale lui Rubio. Evenimentul de la Acropole a beneficiat de o regie demnă de Hollywood, total neobișnuită pentru un turneu diplomatic standard prin Islanda - Portugalia - Grecia. Discursul a fost filmat cu patru camere profesioniste, inclusiv una montată pe o macara, pentru a capta grandoarea locației.

Secretarul de stat a apelat la o retrospectivă istorică atent selectată, legând spiritul vechilor greci și al Romei de figurile exploratorilor Cristofor Columb și Hernán Cortés, alegeri controversate asociate cu subjugarea Americii Latine, dar pe care Rubio le-a lăudat pentru spiritul de pionierat.

Într-o notă profund personală, șeful diplomației americane și-a invocat propriile origini, cimentând imaginea de lider providențial: „La două secole și jumătate de la fondarea republicii americane, la o jumătate de lume distanță de locul în care stau acum (...) în calitate de secretar de stat al acelei republici și strănepot al unor coloniști care au ajuns în lumea nouă din Spania, stau aici pentru a depune mărturie despre o datorie pe care nicio trecere a timpului și nicio distanță nu o pot stinge vreodată”.