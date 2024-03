Politica România în Air Schengen. Alina Gorghiu: Europa va fi si mai aproape de noi







Din data de 31 martie, România va fi integrată în Spațiul Schengen, acoperind atât frontierele aeriene, cât și cele maritime. Pe această cale, Alina Gorghiu, ministrul Justiției, a subliniat că implicarea PNL a fost esențială în acest proces de integrare, iar angajamentul lor rămâne neclintit pentru asigurarea unei aderări complete și efective. Alături de ea a vorbit și președinta TNL, Mara Mareș, dar și europarlamentarul Siegfried Mureșan.

„Europa va fi si mai aproape de noi, România o să fie și mai europeană, un avantaj mare pentru economia noastră și o simplificare a vieții. România este foarte bine pregătită pentru acest moment. România era foarte bine pregătită cu mult timp înainte pentru acest moment”, a transmis ministrul Justiției.

Alina Gorghiu, despre implicarea PNL în aderarea la Schengen

„Este nevoie să conștientizăm zi de zi apartenențele noastre la Uniunea Europeana și este important să știm proiectele care sunt finanțate din fonduri europene și ce înseamnă ele pentru economia românească. În fiecare țară alegerile europene sunt un moment serios de dezbatere publică.

Și noi ar trebui să avem aceste dezbateri, mă bucur că PNL intră in această competiție cu 2 oameni dedicați: Mara Mareș și Siegfried Mureșan. După aceste alegeri, se va constata că suntem un popor înțelept, o generație deșteaptă. Știm că seducția extremismului este una periculoasă.

Populismul, lipsa de proiecte și soluții nu vor avea voturile pe care speră să le aibă pe 9 iunie.

Se vede cu ochiul liber că partide ca AUR nu au oameni cu care să iasă în fața. Aceste partide nu a proiecte pentru comunitățile locale. Toate proiectele de țară ale României moderne poartă amprenta PNL. Din ianuarie 1990, de la reluarea activității PNL, noi, cei din PNL, am fost cei care am susținut parcursul european al României

Aderarea la NATO, UE, ridicarea MCV, pe 15 septembrie anul trecut, toate aceste proiecte de țară poartă amprenta PNL. Partidul nostru crede ferm în destinul european al României. Vrem să facem din Județul Argeș un județ în care merită să te stabilești, să îți faci o afacere, să mergi la spital fără să-ți fie frică.

Din acest oraș, Pitești și alte orașe putem face orașe în care merită să trăiești”, a transmis Alina Gorghiu.

TNL și perspectivele pentru viitorul țării

Ministrul Justiției a mai subliniat că TNL reprezintă o generație de oameni activi. Este deosebit de important să avem astfel de evenimente pentru a anunța lansarea în Spațiul Schengen, marcând astfel parcursul european viitor al României.

Totodată, este crucial să se marcheze și să se recunoască succesele pe care aceștia le-au avut și le vor avea în continuare.

„Să încercăm să fim mult mai atenți, 51% din populația României este reprezentată de femei. Avem dublu numărul de femei candidate pentru alegerile locale, avem mulți tineri pe liste, acest lucru o să însemne mult mai multe voturi pentru PNL și mai multe proiecte pentru Argeș”, a transmis Alina Gorghiu.

În continuare, președinta TNL, Mara Mareș, a declarat că PNL nu se va mulțumi doar cu Air Schengen și se insistă pentru o aderare completă.

„Este a treia conferință regională ,,România în fiecare localitate, organizată de TNL. Faptul că mâine România intră în Air Schengen nu înseamnă decât că suntem cu un pas și mai aproape de dezideratul nostru de a intra cu totul în Spațiul Schengen.

Pentru noi, tinerii, acest lucru este cumva natural, firesc, dar să ne gândim la anii 90, atunci acest lucru era de neconceput. Pentru noi, generația noastră, este o normalitate.

Acest lucru nu era posibil dacă noi nu eram membri UE. Vreau să țineți minte un lucru foarte important, mâine România devină membră Air Schengen se datorează PNL și a fost un efort comun al președintelui Iohannis, al Guvernului Ciucă, al Guvernului actual într-o anumită măsură și al miniștrilor noștri liberali”, a spus Mara Mareș.

România va continua eforturile pentru a intra complet în Schengen

Mara Mareș a subliniat că nu se vor mulțumi doar cu această victorie de etapă și că vor continua să insiste prin Guvernul României, prin miniștrii și europarlamentarii lor, pentru o aderare completă la Spațiul Schengen.

Ei se pregătesc pentru alegerile europarlamentare și locale, iar la nivelul TNL au decis să desfășoare o campanie curată și civilizată sub deviza „Europa în fiecare localitate”, care își propune să evidențieze și să prezinte beneficiile Uniunii Europene pentru generația lor.

„Nici noi la TNL și nici PNL nu are timp de pierdur cu frustrările unor, cu populiști, extremiști, cu oamenii care vor doar să ne întoarcă in timp. Diferența este că noi livrăm soluții și munca administrațiilor liberale, a europarlamentarilor noștri, a miniștrilor au proiecte foarte mari, au creat locuri de muncă, au adus bani europeni.

Știați că PNL a alocat peste 80 de milioane de euro pe pentru sprijinirea tinerilor din zone defavorizate, peste 15.000 de tineri au beneficiat de programe, îndrumare pentru a reveni într-o formă de învățământ sau pentru găsirea unui loc de muncă. În paralel, am finanțat zeci de mii de start up-uri, au primit niște bani pentru a-și începe visul antreprenorial.

Programul pentru tinerii fermieri, unde tinerii au primit până la 70.000 de euro pentru investiții în ferma lor. Parte a campaniei noastre o reprezintă și caravana Europa pentru tineri, acest steag uriaș pe care știu că l-ați văzut în multe județe, astăzi a ajuns și la Pitești.

Ne propunem să arătăm tuturor oamenilor ce înseamnă administrațiile liberale și să ne îndreptăm votul spre cei care deja au confirmat”, a declarat președinta TNL.

Siegfried Mureșan și rolul determinant al PNL în deciziile europene

Potrivit declarațiilor lui Siegfried Mureșan, membru al Parlamentului European, PNL a exercitat o influență semnificativă asupra deciziilor la nivel european, având în vedere interesele și beneficiile României.

„Când Comisia Europeană a propus legislația, eu fiind responsabil de PNRR, eu am spus că pandemia ne va afecta, am cerut o creștere a prefinanțării, am convins majoritatea din Parlamentul European, am avut negociere cu Comisia Europeană și am reușit să creștem prefinanțarea de la 10 la 13%.

Pare că nu e mare lucru, dar e important. Am reușit să obținem 3,8 miliarde față de 2,8 miliarde, adică un miliard în plus care a intrat în România ca urmare a muncii unui europarlamentar PNL.

Voi, tinerii, trebuie să știți că va exista în campanie dezinformare dinspre populiști, noi suntem partidul care trebuie să spunem oamenilor adevărul, lucrurile corecte. De când am aderat la UE am contribuit cu 30 miliarde euro la bugetul UE, dar am reușit să absorbim, să aducem acasă 92 milioane euro. Am absorbit cu 62 miliarde euro mai mult.

Deci pentru fiecare euro plătit am primit trei înapoi. Când auziți ce spun populiștii, voi trebuie să spuneți stop, uitați cifrele: am ieșit pe plus”, a declarat europarlamentarul.

Conform afirmațiilor sale, tinerii sunt beneficiari cheie ai procesului de integrare europeană. Ei pot să trăiască, să studieze și să lucreze în orice țară din Uniunea Europeană. De asemenea, Uniunea Europeană investește în numeroase programe destinate tineretului.

Printre altele, a amintit că s-a reușit să obținerea a 60 milioane euro buget pentru Erasmus, 20.000 burse Erasmus dintre care 2.000 vor veni în România.

În plus, programul pentru fermieri e posibil ca bugetului obținut de un europarlamentar al PNL. Atragerea de fonduri europene e un sport de echipă, a spus Siegfried Mureșan.