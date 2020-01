De asemenea, Cîțu a mai spus că pentru scadenţa la 12 ani ţara a obţinut cel mai ieftin cost din istorie.

Potrivit acestuia, economiile la buget realizate prin cele două emisiuni au fost de 22 milioane de euro.

„O ţară ca România care are deficit bugetar trebuie să se împrumute. Vreau să vorbesc despre emisiunile de obligaţiuni din 21 ianuarie. Da. Ne-am împrumutat de pe pieţele internaţionale şi azi pot să vorbesc despre acest împrumut de 3 miliarde de euro, la 12 şi la 30 de ani. Partea bună este că la 12 ani ne-am împrumutat la cel mai redus cost din istorie, la 2%, şi la 30 de ani ne-am împrumutat cu 1,65 procente mai ieftin decât ce s-a împrumutat guvernul anul trecut. Economiile la buget doar din aceste două emisiuni sunt împreună, şi informaţia este deja la comisia economică de la Senat, de 22 milioane de euro. Am împrumutat mai ieftin faţă de ce se împrumuta până acum”, a precizat ministrul Finanţelor într-o conferinţă de presă.

El a afirmat că, în ultimii trei ani, Guvernul PSD s-a împrumutat aproape 230 de miliarde de lei.

„În fiecare an se împrumuta de pe piaţa internă şi am cifrele aici: 41 de miliarde de lei s-a împrumutat în 2017, 48 de miliarde în 2018 şi până am venit eu în minister, în noiembrie, s-a împrumutat 43 de miliarde de lei de pe piaţa internă. Acestea au fost împrumuturile făcute de PSD în ultimii trei ani de zile. Dar a mers şi pe pieţele internaţionale în ultimii trei ani de zile. S-au împrumutat în euro în 2017 de 2,75 de miliarde, în 2018 s-a împrumutat în euro 2 miliarde şi în dolari 1,2 miliarde, iar anul trecut s-a împrumutat 5 miliarde de euro pe pieţe internaţionale. Problema nu a fost că s-a împrumutat şi eu am tot discutat despre aceste împrumuturi în ultimii ani, nu faptul că s-a împrumutat, faptul că se împrumuta la dobânzi în creştere de la un an la altul. Acum, de ce a trebuit să împrumute PSD sumele acestea, 230 de miliarde aproape în ultimii trei ani de zile? Pentru că a crescut deficitul în fiecare an”, a declarat Florin Cîţu.

Potrivit cifrelor prezentate de ministrul Finanţelor, deficitul a crescut constant în fiecare din cei trei ani. Dacă la 10 luni în 2016, deficitul era de un miliard de lei, în 2017 la 10 luni a urcat la 10 miliarde de lei, în 2018 la 10 luni la 20 de miliarde de lei, iar în 2019 la 10 luni la 29 de miliarde de lei.

„Aceşti bani au trebuit finanţaţi de fiecare dată. Când ai un buget cu deficit trebuie să-l acoperi de undeva, trebuie să te împrumuţi. Deci asta a fost o politică pe care a avut-o PSD. Problema a fost că în fiecare an s-a împrumutat mai scump. Când PSD a preluat guvernarea, dobânzile erau de 0,87%, gândiţi-vă erau de sub un procent pe termen scurt şi 2 şi ceva pe termen lung. Au ajuns cu dobânzile la 5%.

Noi ne împrumutăm de când am preluat această guvernare în fiecare lună mai ieftin. Fiecare împrumut pe care l-am făcut pe pieţe a fost mai ieftin. Anul trecut au fost economii de aproape 600 milioane de lei la buget la dobânzi, iar de la începutul anului fiecare împrumut pe care l-am luat a fost mai ieftin decât ce era piaţa la momentul respectiv, deci reuşim să ne împrumutăm în timp real mai ieftin decât piaţa şi mai ieftin decât a împrumutat guvernul precedent”, a spus Florin Cîţu.

Potrivit ministrului Finanțelor, acesta este un semn că investitorii au încredere în Guvern.

De asemenea, Florin Cîţu a spus că în fiecare lună statul plăteşte în jur de 11 miliarde de lei pensii şi ajutoare sociale, 10 miliarde de lei salarii şi 4 miliarde de lei medicamente şi alte bunuri şi servicii, potrivit agerpres.ro

