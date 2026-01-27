România finanțează cu 1,7 milioane de euro primul Inventar Forestier Național al Republicii Moldova

Republica Moldova. România va acorda Republicii Moldova un sprijin financiar în valoare de 1,7 milioane de euro pentru realizarea primului Inventar Forestier Național (IFN), un demers esențial care va oferi, pentru prima dată, o imagine exactă și completă asupra stării pădurilor din țară. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, în cadrul unor discuții purtate la Brașov, dedicate consolidării cooperării bilaterale în domeniul mediului și silviculturii.

Proiectul reprezintă un pas major în modernizarea gestionării fondului forestier al Republicii Moldova, într-un context în care lipsa datelor precise a afectat, de-a lungul timpului, capacitatea autorităților de a preveni tăierile ilegale și de a planifica eficient împăduririle.

Potrivit ministrului Mediului, inventarul forestier va fi realizat de echipe mixte de experți din cele două state. Din partea României vor fi implicați specialiști ai Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, instituție cu experiență vastă în domeniul inventarierii forestiere la standarde europene.

Republica Moldova va fi reprezentată de experți ai Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice, precum și de specialiști ai Agenției „Moldsilva”. Colaborarea va permite transferul direct de know-how, metode moderne de lucru și tehnologii avansate utilizate deja în statele membre ale Uniunii Europene.

Inventarul Forestier Național va furniza date precise privind suprafața totală a pădurilor, starea de sănătate a arborilor, volumul de masă lemnoasă și dinamica ecosistemelor forestiere. De asemenea, vor fi evaluate stocurile de carbon și capacitatea de regenerare naturală a pădurilor.

Informațiile colectate vor sta la baza unor politici publice fundamentate pe date reale, nu pe estimări aproximative, și vor contribui direct la îmbunătățirea mecanismelor de prevenire și combatere a tăierilor ilegale. Totodată, autoritățile vor putea planifica mai eficient lucrările de împădurire și măsurile de gestionare durabilă a pădurilor.

În cadrul vizitei la Brașov, ministrul Gheorghe Hajder a ajuns și la laboratorul de genetică și genomică pentru fauna sălbatică din cadrul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Brașov. Aici sunt colectate probe din mediul natural și analizate date esențiale despre diversitatea genetică și starea de sănătate a speciilor sălbatice, informații-cheie pentru protejarea faunei și administrarea durabilă a fondului forestier.

De asemenea, oficialul moldovean a vizitat Universitatea Transilvania din Brașov, una dintre instituțiile de referință în cercetare și inovare. Discuțiile au vizat consolidarea colaborării dintre autoritățile publice și mediul academic, cu accent pe proiecte comune de cercetare în domeniul protecției mediului.

Autoritățile au convenit ca viitoarele proiecte de cercetare să includă și Republica Moldova, punând accent pe identificarea cauzelor uscării unor suprafețe forestiere și pe găsirea unor specii mai rezistente la schimbările climatice, care să poată fi utilizate direct pe teritoriul țării.

Aceste inițiative sunt considerate vitale în contextul presiunilor tot mai mari asupra ecosistemelor forestiere, generate de schimbările climatice, secetă și activități antropice.

Inventarul Forestier Național este un instrument modern utilizat în majoritatea statelor europene, care oferă o imagine fidelă și actualizată a resurselor forestiere ale unei țări. Prin acest sistem sunt colectate periodic date privind suprafața împădurită, starea de sănătate a arborilor, volumul de masă lemnoasă, stocurile de carbon și evoluția ecosistemelor forestiere.

Aceste date sunt esențiale atât pentru elaborarea politicilor naționale în domeniul mediului, cât și pentru raportările internaționale privind schimbările climatice și protecția biodiversității.

Prin parteneriatul cu România, Republica Moldova își consolidează accesul la expertiză științifică avansată, tehnologii moderne și practici europene de administrare a pădurilor. Implementarea Inventarului Forestier Național va permite gestionarea fondului forestier cu o rigoare comparabilă cu cea a statelor europene cu tradiție în domeniu.

Potrivit datelor oficiale, Republica Moldova are cea mai mică pondere a pădurilor din regiune, doar aproximativ 11% din teritoriul țării fiind acoperit de vegetație forestieră, ceea ce face ca acest proiect să fie unul strategic pentru protejarea și extinderea uneia dintre cele mai valoroase resurse naturale ale statului.