Klaus Iohannis și-a concentrat discursul pe rolul important pe care îl are PNL în prezentul și viitorul României după ce moțiunea de cenzură a trecut, iar PSD este istorie în Guvernul României.

„Bună seara dragii mei ardeleni liberali. Ca să încep așa cum am început și în altă parte, dar astăzi trebuie să spun, nu numai astăzi – sunt un ardelean. Dragii mei, cred că ușor ușor mă credeți. Vom câștiga împreună! Am început în acest an foarte bine și am continuat mai bine. Am început cu alegerile europarlamentare și referendum și, contrar multor așteptări, s-a întâmplat ce am crezut, voi ați câștigat alegerile europarlamentare. Alaltăieri am avut o întâlnire foarte frumoasă cu colegii din București și Ilfov.

Am spus alaltăieri, schimbarea începe mâine, și a început

Fiindcă împreună, în echipă, strânși în jurul PNL s-a produs o nouă minune. Moțunea de cenzură a trecut prin Parlament. Foarte mulți, în frunte cu Ludovic, ați muncit luni de zile pentru acest rezultat.

Astăzi am invitat partidele parlamentare la consultări. Evident primii ați fost voi pentru că sunteți acum cu voia românilor cel mai important partid politic din România. Și primul lucru pe care mi l-a spus Ludovic ”domnule președinte, PNL este pregătit să preia guvernarea”.

Este și normal dragii mei. Sunteți partidul cel mai votat și de la voi așteaptă românii soluțiile. Soluțiile pentru România dezvoltată, România sigură, România care își respectă cetățenii. De la mine și de la voi așteaptă România Normală.

Au venit și celelelalte partide din opoziție la consultări. Toți au spus că sunt dispuși, după negocierile de vigoare, să sprijine un guvern liberal sau un guvern în jurul PNL.

Ați reușit ceva senzațional. Încă niciodată în România 6 formațiuni nu au reușit să facă împreună un lucru bun pentru români. Voi ați condus și veți conduce în continuare.

PSD a rămas în contra sens cu românii și România. Din foarte multe motive avem nevoie să instalăm urgent un Guvern liberal. Este obligatoriu să ne mișcăm foarte repede, fiindcă orice zi în care guvernul eșuat, demis pesedist rămâne, este o zi pierdută pentru România și români.

PSD-ul este puternic înșurubat în instituțile statului, în consilii județene, în primării. Nu subapreciați acest adversar.

Românii așteaptă de la noi soluții. De la noi așteaptă soluții pentru o guvernare eficientă, pentru o guvernare care să vină pentru România și pentru români. Asta trebuie să livrați voi împreună cu mine. Și să vă spun ceva, așa vom face.

Mai este o temă în spațiul public pe care vreau să o discut un pic fiindcă este o temă importantă. noi am câștigat europarlamentarele, ne pregătim serios de prezidențiale, este nevoie să ne pregătim extrem de serios pentru locale și parlamentare. parlamentarelele care pot avea loc la termen sau mai repede.

Personal sunt adeptul alegerilor anticipate dar trebuie să fim foarte realiști și să nu trezim niște așteptări care nu pot fi satisfăcute. Când vorbiți cu românii să le explicați foarte bine despre ce este vorba. Constituția României nu favorizează alegerile anticipate.

Soluția există. Instalarea rapidă a unui guvern în următoarele săptămâni, un guvern PNL sau în jurul PNL-ului trecut cu bine de prezidențiale, într-o organizare perfectă, trecut cu bine de aprobarea bugetului pe 2020 și abia după aceea împreună cu celelalte partide, discutat demersul, agenda, calendarul unor alegeri anticipate. Altfel nu se poate.

Dar până atunci avem o campanie de dus și atenție, repet, PSD-ul este încă puternic. Și PSD-ul are un aparat de propagandă cu care trebuie să vă luptați la modul cel mai serios. PSD folosește minciuna. Din cauza PSD România nu s-a dezvoltat mai mult decât s-a dezvoltat. Și iată, nici nu au plecat de la guvernare și au început intoxicările. Ieri de la tribuna Parlamentului s-a lansat prima sperietoare mincinoasă PSD și de aceea vă spun vouă și tuturor românilor, nu vor exista tăieri de salarii și pensii.

Vă întreb: Sunteți pregătiți să câștigăm? Atunci, dragii mei, la treabă”, a declarat Iohannis la Brașov.

