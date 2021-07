Rezultate dezastruoase la titularizare 2021, concurs la care s-au prezentat peste peste 34.000 de candidați, au fost afişate marți, 27 iulie, pe site-ul titularizare.edu.ro. Rata notelor peste 7, obținute de candidații care au susținut proba scrisă este de 44,47%, în scădere față de rezultatele din ultimii patru ani.

Cum a comentat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, rezultatele de la titularizare

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a vorbit despre aceste rezultate extrem de slabe și a recunoscut că sistemul are o mare problemă, în condițiile în care dascălii sunt total nepregătiți. „Apreciez rezultatul ca fiind unul foarte slab, o spun cu tristețe. Avem un procent de 20% dintre profesori care nu au reușit nici măcar să ia nota 5. Este la fel de trist că am avut 15 cadidați cu nota 1, dar și că am avut candidați eliminați din examen pentru fraudă. Îi felicit totuși pe cei care au reușit să obțină nota 10”, a afirmat ministrul Sorin Cîmpeanu la Digi 24.

Rata notelor peste 7 obținute de candidații care au susținut proba scrisă este de 44,47%. Asta înseamnă o scădere, față de rezultatele consemnate în ultimii patru ani: 58,66% în 2020, 46,86% în 2019, 47,40% în 2018, respectiv 45,73% în 2017).

Procentul notelor între 5 și 7 este de 35,49%, în creștere comparativ cu anul trecut (27,23%). Din promoția curentă 40,63% dintre candidați au obținut note peste 7 (șapte) – (58,38% în 2020, 46,79% în 2019, 46,83% în 2018, respectiv 43,07% în 2017).

130 de candidați au obținut nota 10, iar 11.014 candidați au obținut note între 7 și 9,99.

2.193 de candidați s-au retras din concurs din motive personale sau medicale

La proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar s-au prezentat 27.301 candidați din totalul de 34.120 de candidați înscriși. În centrele de evaluare au fost notate 25.059 de lucrări, întrucât: 2.193 de

candidați s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei, 8 candidați au fost eliminați, iar lucrările a 41 de candidați au fost anulate din motive legate de nerespectarea metodologiei. Candidații eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu vor fi repartizați pe posturi didactice în anul școlar 2021-2022.

Contestațiile pot fi depuse la sediile inspectoratelor școlare județene sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 27 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 28 iulie, până la ora 12:00.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină la proba scrisă minimum nota 7 (şapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Proba practică şi inspecţia la clasă au fost eliminate pentru anul în curs prin OUG nr. 70/2020, aprobată prin Legea nr. 179/2020, cu modificările şi completările ulterioare.