România Durabilă, un proiect care poate ajuta la dezvoltarea regională. Planuri la malul mării, până în 2030

Agenda 2030 are 17 obiective și își propune crearea unui viitor mai bun. Aceasta este structurata pe trei piloni ai dezvoltării durabile: economic, social și de mediu.

Strategia națională pentru dezvoltare durabilă 2030 este un proiect foarte important

„Conferinta de astăzi se intitulează România Durabilă. Strategia națională pentru dezvoltare durabilă 2030 este un proiect foarte important. Constanța are 847 de km de DJ dintre care 360 au fost reabilitați iar 105 km se află într-o stare critică. Avem prea multe școli cu toalete în curte. Accesul la sistemele de sănătate sau de educație este un vis pentru prea mulți dintre români. Șosele din România au adus Romania pe locul 1 în UE în privința ratei mortalității. Este greu să vorbești despre toate aceste date. Aceasta este realitatea. Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă 2030 este un angajament pe care țara noastră și l-a luat în fața întregii lumi.

Avem resurse naturale uriașe. Avem parcuri. Avem sportul. Avem grija pentru un mediu curat și sănătos în Constanța. Vorbim despre dezvoltarea unor proiecte care să schimbe modelele nesustenabile de consum la nivel local. Munca pe care trebuie să o depunem trebuie să fie și mai mare decât a fost până acum. Împreună vom reuși. 2030 nu este departe, iar până atunci trebuie să fie nimeni lăsat în urmă”, a declarat Anamaria Vătămanu.

„Ne aflăm într-o zonă mirifică a României”

La rândul său, László Borbely a declarat că: „Ne aflăm într-o zonă mirifică a României. Ne-am întâlnit la București și doamna Anamaria Vătămanu ne-a explicat despre cu ce se ocupă această asociație. Eu cred ca apropo de Schengen și de discuțiile care sunt, portul Constanța poate să devină și mai important și să concureze cu celelalte porturi din lume.

Dacă ne uităm la zona aceasta care are Marea Neagră, turismul, universitățile de pe malul Mării Negre, este incredibil de importantă. Noi, Departamentul de Dezvoltare Durabilă ne-am înființat în 2017. În 2016 Parlamentul României a fost primul care a avut o declarație politică foarte puternică și anume că se vrea crearea acestui departament. Peste 2 săptămâni avem onoarea să primim de la ONU un premiu care se dă pe zona de administrație publică”.

Secretarul de stat Neculai Tanase a afirmat că această regiune are cel mai mare potențial de dezvoltare., potrivit cugetliber.ro.

„Îmi face deosebită plăcere să fiu astăzi aici. Vreau sa mulțumesc ADD Constanta pentru organizarea acestui eveniment. Aceasta strategie este în curs de implementare nîtr un moment oportun in contextul noii politici de creștere economica a Uniunii Europene. Trebuie precizat faptul ca politica naționala urbana nu înlocuiește politicile locale. Constanta se afla în regiunea de dezvoltare sud est. Este regiunea care are cel mai mare potențial de dezvoltare. Are absolut tot. Munte, mare, Delta Dunării si exemplele pot continua.

Multe dintre localități s au depopulat. Acest lucru nu este bun. Guvernul României a implementat programul Anghel Saligny pentru a opri aceasta depopulare. Avem nevoie de canalizări, drumuri, sisteme de irigații. În următorii ani România va putea sa acceseze 90 de miliarde de euro. Sunt bani mulți care trebuiesc cheltuiți așa cum trebuie. CNI, acum câțiva ani desfășura anumite lucrări.

Astăzi este compania care reușește sa realizeze obiective mărețe. Suntem la Constanța. 30 de ani nu s a făcut nimic pentru Cazino. Aveți o sala de sport care este construita în proporții de 40 la suta. Aveți spitalul de pediatrie. Aveți un monument istoric foarte important, Sinagoga. Programul Anghel Saligny s a creat pentru a putea face investiții în acele localități mici unde nimeni nu investește”

Importanța parteneriatului public privat

Prefectul județului Constanța, Silviu Coșa a subliniat importanța parteneriatului public privat.

„Astazi subiectul pe care îl abordez se refera la parteneriatul public privat. Este un concept despre care putem discuta zile întregi. În România acest concept nu este o poveste de succes. El are menirea sa furnizeze bunuri și servicii care țin de domeniul public. Are ca obiectiv reabilitarea unor bunuri în condiții care in România sunt stabilite printr-o OUG. Proiectele ce urmau sa fie realizate duceau cu ele o concepție eronata.

Proiectele realizate în întreaga lume sunt proiecte profitabile pentru ca doar în acest fel ele devin atractive pentru privați. Partenerul public va putea transmite dreptul de a colecta tarife de la utilizatorii bunului. Sunt anumite etape care trebuiesc parcurse. Un aeroport, un stadion, un parc industrial, un hotel, pot deveni povesti de succes”, a subliniat Coșa.

Mihai Lupu, președintele Consiliului Județean Constanța este de părere că strategia de dezvoltare durabila a județului este un punct de plecare pentru proiecte importante.

„Trebuie sa avem o abordare integrata a problemelor cu care ne confruntam pentru a păstra un mediu sănătos. Conectarea dezechilibrelor din sistemul nostru alimentar trebuie sa fie echitabila pentru toți membrii societății. Stabilirea unui profil al dezvoltării durabile ar trebui sa fie un obiectiv primordial. Aceste obiective trebuie sa tina cont de realitățile de natura istorica, geografica, culturala. Caracterul durabil este important pentru a asigura dezvoltarea regiunii. Un pilon foarte important pentru Constanta este turismul.

A păstra tezaurul mulți culturalist înseamnă foarte mult. Un alt lucru foarte important în strategia noastră este stimularea. Avem nevoie de adaptarea modelelor de dezvoltare. Strategia dezvoltare durabila a județului nostru este un punct de la care plecam cu toții. Fara participarea mediului de afaceri, lucrurile acestea nu se pot realiza. Educația este existențială. Un popor educat este un popor de succes. Toate aceste obiective stabilite sunt 17 obiective care trebuie sa se regăsească in strategia de dezvoltare a județului nostru. Fara sărăcie, apa curata și sănătate, energie curata si la preturi accesibile, inegalități reduse, consum de producții responsabile și așa mai departe”, a conchis Lupu.

Cu toate că nu a participat la lucrări, edilul Constanței, Vergil Chițac, a transmis și el un mesaj: „Sigur ca strategiile sunt importante pentru ca Băsescu o cunoaștere a realității. Trebuie sa știi unde te afli si încotro te îndrepți. Este evident ca atunci când aplici la fonduri europene, condiția este ca respectivul proiect sa se încadreze la unul din punctele de dezvoltare durabila.

Nu înseamnă ca daca avem o strategie am rezolvat problema. Nu avem cultura de lucru cu documente programatice. Cand am analizat portofoliul de proiecte prioritare am văzut ca unele erau realizate in proporție de 5 la suta. Când vorbim de proiecte de dezvoltare a unei comunități, sunt doua abordări esențiale. Prima de oportunitate și a doua avea de a vedea de ce are nevoie comunitatea. Ultima problema este finanțarea. Problema esențială este maturizarea proiectelor”