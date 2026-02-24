România distrusă de sabotajul ONG-urilor

Sabotaj! Un cuvânt care dădea fiori în anii ’50, foarte des folosit de propaganda noii orânduiri adusă de tancurile sovietice. Sabotaj! Un stigamat carte putea trimite imediat un om nevinovat, după o judecată sumară, la temniţă grea sau chiar la moarte. Am crezut că acele timpuri au apus. Că acest cuvânt ghilotină nu va mai fi auzit sau scris decât în povestirile sau paginile de istorie despre acele vremuri.

Nu este aşa. Sabotaj a revenit din secolul trecut şi a început să fie din nou rostit, din ce în ce mai des. Nu în povestiri despre acele vremuri, nu în pagini de istorie. Ci la timpul prezent, despre fapte care se întâmplă sub ochii noştri. Sabotaj la timpul prezent.