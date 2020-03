Potrivit medicului Monica Pop, în cursul săptămânii viitoare este așteptat vârful pandemiei, când numărul cazurilor de infecție cu Coronavirus va depăși orice așteptare, scrie Cancan.

„Se estimează că vârful de pandemie va fi săptămâna viitoare. Am o informaţie pe surse, că România este cotată drept una dintre cele mai bine administrate ţări din lume, din acest punct de vedere”, a declarat Monica Pop.

Din cauza isteriei generale care s-a produs ca urmare a evenimentelor legate de Coronavirus, medicul a ținut să mai dea un sfat populației și avertizează că deși Vitamina C aduce beneficii sistemului imunitar, aceasta poate avea și efecte secundare.

„E o mare prostie vitamina C. Vitamina C este un mit foarte bine vândut pentru orice. În această situaţie ar trebui să fie făcută intravenos, nu aşa. Să nu uite nimeni că vitamina C are şi efecte secundare”, a afirmat specialista.

