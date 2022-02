România condamnă acțiunile Rusiei. Nicolae Ciucă a analizat situația tensionată alături de premierul Greciei

Kyriakos Mitsotakis, premierul Greciei, se află într-o vizită în România și a avut o întâlnirea cu prim-ministrul Nicolae Ciucă. Pe agendă au fost multe teme, însă cel mai fierbinte subiect a fost cu privire la situația tensionată dintre Rusia și Ucraina. Oficialul român a susținut o conferință de presă după această întâlnire, unde a precizat că vizita premierului elen confirmă legătura strânsă dintre România și Grecia.

”Marcăm, astfel, împreună, o zi aniversară în istoria relaţiilor româno-elene: la 23 februarie 1880, exact acum 142 de ani, Consulatul General al Greciei la Bucureşti transmitea ministrului afacerilor străine recunoaşterea independenţei României”, a spus prim-ministrul, precizând că declaraţia comună privind întărirea cooperării politice, economice şi sectoriale între România şi Republica Elenă include şi linia cooperării în cadrul UE şi al NATO şi va constitui ”baza pentru un Plan comun de acţiuni, cu obiective concrete, ce va fi adoptat la nivel guvernamental”.

Nicolae Ciucă a afirmat că discuţiile cu omologul său grec ”au reflectat priorităţile curente ale dialogului bilateral şi ale cooperării economice şi sectoriale, dar şi teme de actualitate incluse pe agenda regională, a Uniunii Europene şi a NATO”.

”Am putut constata că dezvoltarea şi diversificarea relaţiilor noastre bilaterale sunt favorizate de relaţiile tradiţionale dintre ţările noastre, istoria comună, precum şi de abordările similare pe numeroase tematici regionale şi europene. Totodată, comunitatea românească din Grecia şi comunitatea elenă din România contribuie substanţial la dezvoltarea relaţiilor culturale şi sociale dintre ţările noastre.

Există un potenţial foarte mare de dezvoltare a dialogului bilateral, care trebuie valorificat – atât în plan economic, unde trebuie stimulată şi promovată dezvoltarea schimburilor comerciale şi a investiţiilor reciproce, cât şi în plan sectorial. În acelaşi timp, este important să identificăm împreună şi alte domenii sau segmente unde putem dezvolta iniţiative reciproc avantajoase, de natură să extindă cooperarea româno-elenă”, a spus premierul României.

Premierul Nicolae Ciucă condamnă acțiunile Rusiei

Nicolae Ciucă a subliniat faptul că, din discuția cu omologul său elen, nu putea lipsi unul dintre cele mai fierbinți subiecte ale momentului. Cei doi oficiali au vorbit despre situația tensionată din apropierea României și despre securitatea din regiunea Mării Negre.

”Am condamnat ferm noua încălcare de către Rusia a dreptului internaţional, a suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Ucrainei prin recunoaşterea aşa-zisei independenţe a regiunilor ucrainene Doneţk şi Luhansk şi agresiunea la adresa Ucrainei prin pătrunderea altor trupe ruse pe teritoriul acestui stat. Aceste acţiuni contribuie la deteriorarea suplimentară a securităţii şi stabilităţii regionale, europene şi euro-atlantice şi au un potenţial de escaladare. În context, am discutat şi despre continuarea coordonării pentru consolidarea securităţii Flancului Estic al NATO, precum şi despre măsurile de răspuns potrivite. Am reafirmat, şi în acest context, susţinerea puternică pentru suveranitatea şi integritatea teritorială ale Ucrainei”, a declarat premierul Nicolae Ciucă.

Oficialul a menţionat că ”eforturile diplomatice sunt intense, iar atât România, cât şi Grecia, le susţin cu toate mijloacele şi în toate formatele disponibile”.

”România şi Grecia au abordări similare pe numeroase tematici regionale, cu interese comune şi viziuni convergente. Am evidenţiat necesitatea aprofundării dialogului existent în cadrul formatelor de cooperare regională, cu accent pe proiecte de interconectare în domeniul energiei şi transporturilor.

În privinţa agendei europene, am schimbat opinii cu privire la provocările ridicate de pandemia de COVID-19 şi oportunităţile de dezvoltare economică oferite de Planurile Naţionale de Redresare şi Rezilienţă. De asemenea, am subliniat cu acest prilej obiectivul României de a contribui mai departe la consolidarea UE, prin participarea sa ca membru deplin al Spaţiului Schengen. Am primit reconfirmarea susţinerii din partea domnului prim-ministru Kyriakis Mitsotakis pentru atingerea acestui obiectiv”, a arătat Nicolae Ciucă.