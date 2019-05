România de azi! Ororile din centrele de plasament și patimile tinerilor instituționalizați

Abuzul unor familii asupra propriilor copii este greu de imaginat : bătuți, schingiuiți, înfometați, exploatați sexual sau transformați în robi chiar de către cei care le-au dat viață, cei pe care îi strigă „mama” și „tata”. Zilnic, 43 de sufl ete, în mare parte minori trec prin astfel de tratamente. Datele ofi ciale arată că, în 2017, au fost înregistrate 15.386 cazuri de abuzuri, iar până la fi nalul lunii septembrie 2018 au fost 11.654 de astfel de cazuri, conform Autorității Naționale pentru Protecția Copilului. Mulți dintre acești copii abuzați de familie ajung în centrele de plasament, vechile orfelinate. Aici, încearcă să își revină din dramele prin care au trecut, dar nu știu că urmează alte chinuri inumane. Despre ororile, umilințele și rugăciunile pentru a supraviețui încă o zi în centrul de plasament, au povestit, pentru EVZ, câțiva tineri care au reușit să evadeze din acest infern.





Drama lui Marian P., acum în vârstă de 25 de ani a început dinainte de a se naște, când tatăl său a aflat că va avea un băiețel și nu o fetiță cum își dorea. Când a fost adus pe lume, mama acestuia s-a îmbolnăvit psihic și fizic. Iar de atunci s-a pensionat pe caz de boală. „Aveam 5 ani când mama și-a dat seama că nu mai are posibilitatea de a mă crește, așa că a fost nevoită să mă dea într-un orfelinat. Îmi aduc aminte de ziua asta de parcă ar fi fost ieri...”, își începe Marian povestea cu lacrimi în ochi. „Plângeam după mama până rămâneam fără aer. Îngrijitoarea de acolo îmi spunea că s-a dus până la piață și se va întoarce, doar să tac, să mă liniștesc... Am așteptat-o câteva zile cu ochii țintiți pe un geam, dar ea nu mai venea. Ziua trecea atunci, pentru mine, ca un an pentru alții. Și când venea seara îmi dădeam seama că a mai trecut o zi și ea nu a venit. Intram într-o stare de disperare, de singurătate și de durere sufletească greu de explicat. Atunci mi-am dat seama și că sunt prizonier în acel loc...”.

Bătaia era folosită drept somnifer

Marian, atunci un pitic care nu știa nici să se lege la șireturi, ajuns în centrul de plasament din Capitală după atâtea tragedii apărute în familia lui, a făcut în pat. „Îmi amintesc că acela a fost momentul când am luat prima mea bătaie în centrul de plasament, pentru simplul fapt că am făcut pipi în pat. Mă rog, după aceea am început să mă obișnuiesc cu acest lucru. În fiecare seară, înainte de somn, eram aliniați, iar educatoarea avea o scândură de la patul suprapus și ne luam câte zece scânduri la palmă, numărate cu sadism. Motivul? Pur și simplu, pentru a dormi mai bine, zicea ea. Dacă începeam sa plângem, când ne dădea la palme, începea să ne lovească peste tot pentru a nu mai scoate niciun sunet...”, rememorează cu glas tremurat Marian, pe al cărui chip s-au format șanțuri brăzdate de lacrimi.

Adevărata armată e într-un „orfelinat”

În perioada Sărbătorilor de iarnă, copiii învățau poezii, colinde și cântecele, pentru toți cei care îi vizitau și le aduceau daruri precum dulciuri, hăinuțe, jucării. După cele câteva ore de amuzament și gesturi călduroase oferite de niște străini inimoși micilor abandonați de părinți, venea „sărbătoarea” educatoarelor, care confiscau tot ce primeau micuții și le ascundeau în „beci” – realitatea era că plecau cu sarsanalele burdușite acasă și luau orice, chiar și ce nu aveau nevoie, doar să fie.

Dar, într-adevăr, o mică parte le primeau la gustare, că nu aveau unde să ducă zecile de kile de mere și cutiile pline cu eugenii care ar fi expirat curând. Nimeni nu îndrăznea să le întrebe de ce fac asta sau să le tragă la răspundere. Doar de le surprindeai cu coada ochiului când îndesau în plase și luau bătaie iar.

„Aveam un program foarte strict. Ziua începea cu micul dejun, iar după aceea urma porția de televizor. Dacă mișcam, făceam gălăgie sau li se năzărea educatoarelor că am fi făcut ceva, eram puși în genunchi, cu fața la perete și mâinile sus, până la prânz. Așteptam prânzul căci aveam voie să dormim și aia reprezenta pentru noi toți un fel de evadare. După-amiază, din când în când, ne scoteau afară, prin parc. Mai era și masa de seară, iar după tradiționala bătaie, în sfârșit, aveam voie să dormim! Când veneau zilele de baie, miercuri și duminică, eram aliniați toți – atât fete cât și băieți - și eram udați cu furtunul și săpuniți. Dacă făceai ceva greșit în viziunea acestor monștri, erai pur și simplu opărit”, mai povestește Marian, ca și cum ar descrie un film de groază.

Aveau femeile acelea vreun resentiment, vreo remușcare? Realizau că sunt torționarii unor copii cât o lingură și că lacrimile de pe obrajii lor sunt de durere și suferință, nu dintr-o prefăcătorie similară cu statutul lor și gesturile de hoție de după fiecare serbare? Bărbatul de acum își îndreaptă privirea înspre tavan și parcă scormonește prin gânduri, să găsească măcar un moment în care ar fi putut surprinde o urmă de regret în ochii așaziselor educatoare. „Nimic”.

„Turnătorii” din sistem

Viața tinerilor abandonați e una extrem de fragilă. Au nevoie să își exprime permanent emoțiile, sentimentele, să își refuleze furia acumulată de-a lungul timpului, unii dintr ei devenind cu mare ușurință depresivi sau anxioși. În această categorie se încadrează și Marian. „Am avut foarte multe căderi. Chiar dacă mergeam la psihologii Direcției Generale, nu am putut avea încredere în ei, deoarece după ce terminai sesiunea aceștia sunau la cămin și spuneau cum ne plângeam că ni se luau dulciurile sau că ne luam bătaie. Iar când ajungeai la cămin, educatoarele erau pregătite să te bată pentru că leai pârât. Bineînțeles, după astfel de momente, nu te mai trimiteau pentru ceva vreme la psiholog. Așa am început să țin totul pentru mine”, ne spune acesta.

La școală, „copiii sistemului” erau batjocoriți pentru simplul fapt că erau din cămin. „Toți aveam o imagine ca fiind hoți, nespălați și multe altele...”, adaugă Marian.

Pâine cu mucegai prăjită la lumânare

După câțiva ani de la momentul în care mama lui Marian l-a lăsat în centrul de plasament, aceasta a început să-și facă apariția pentru a nu-și pierde drepturile părintești. Astfel a putut să-și cunoască și tatăl vitreg. „Nu a fost o revedere spectaculoasă, căci el avea probleme cu băutura, iar mama avea patima jocurilor de noroc. El muncea pe șantier și locuia împreună cu mama într-o baracă veche, ca să nu facă naveta în provincie. Când se îmbăta și se certa cu mama - din tot felul de motive - ne dădea afară din baracă, indiferent de ora. Am avut nopți în care am dormit în gară. De fapt, ajunsesem să știu Gara de Nord ca-n palmă. Îmi părea mai blând tratamentul din cămin și, să fiu sincer, abia așteptam să mă reîntorc acolo”, continuă să mărturisească Marian.

Cerșea pentru a ajunge „acasă”

EL este cel care ii ia locul lui Liviu Dragnea! SURPRIZA in PSD

Pagina 1 din 2 12