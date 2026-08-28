România captivă într-o ucigașă incertitudine

Uniunea Salvați România și AUR, două partide ”proeuropene” s-au întîlnit, în sfîrșit, la votul pentru Fritz…! Ca doi tineri îndrăgostiți care s-au hotărât să nu se mai ascundă… Era clar, încă de mult, că cele două oengeuri create de aceeași Unitate Militară vor trebui, o dată și o dată să iasă din ilegalitate.

Exact ca și strămoșul vechiomarxist de altă dată.… Dar o dată cu venirea la putere a „marelui Mesia jupuitorul românilor” - a devenit, din ce în ce mai clar, în toată incertitudinea pe care USR-Bolojan au coborât-o, ca pe un văl negru deasupra României, că asupra țării rînjește catastrofa. Și cum PNL îi deranja cel mai mult, Bolojan a reușit să-l anihileze și să-l spurce, complet.

De frică. Fiindcă cu un alt PNL , ”mesia” n-ar fi putut distruge atât de ușor capitalul autohton și n-am fi contribuit (după cum spun statisticile) la crearea în Germania, din banii dați către Rheinmetall a 500.000 de noi locuri de muncă…