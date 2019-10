Este și cazul știrii despre cei 42 de refugiați sirieni ajunși în România pe calea aerului direct din Amman, capitala Iordaniei. Eu am descoperit întâmplător subiectul pe un site de dreapta american (breitbat.com), și cum susținătorii președintelui Trump sunt acuzați că mint cu nerușinare, am început să verific informația.

În presa românească, n-am găsit niciun rând. Am descoperit, însă, un material lung pe site-ul www.iom.int care aparține Organizației Internaționale pentru Migrație. Articolul precizează că „patruzeci și doi de refugiați din Siria, inclusiv 17 copii, au ajuns în siguranță la București, după ce au plecat din Amman, Iordania, în ultimele două săptămâni, ca parte a programului de relocare a refugiaților din România. Grupul a inclus un vârstnic în vârstă de 82 de ani, care își sărbătorea ziua de naștere în ziua sosirii și doi bebeluși foarte mici, de trei luni și două săptămâni”.

Este vorba, se pare, de două curse aeriene. „Personalul OIM (Organizația Internațională pentru Migrație) i-a salutat pe refugiații de pe aeroportul din București în perioada 15/10 și 23/10 împreună cu reprezentanții Inspectoratului General pentru Imigrări”. Surprizele nu se opresc aici. Articolul precizează: „Cu sprijin logistic din partea OIM, Inspectoratul General pentru Imigrări din România desfășoară misiuni de selecție în Iordania. (…) România s-a angajat să reinstaleze 109 refugiați sirieni din Turcia și Iordania ca parte a eforturilor Uniunii Europene de a spori relocarea în solidaritate cu țările gazdă”. Cu alte cuvinte, nu e vorba de mult discutata solidaritate cu țările UE din prima linie a imigrației, ci cu Orientul Mijlociu.

E vorba, după cum se precizează în materialul de pe site-ul OIM, de un proiect de relocare numit STARRT III care e „condus de OIM în România, în parteneriat cu Fundația pentru servicii sociale Schottener, și finanțat de Uniunea Europeană prin Programul național – Fondul pentru azil, migrație și integrare (AMIF)”. „Reinstalarea se dovedește încă o dată un instrument uimitor pentru călătorii umane și sigure. Ne bucurăm că sprijinim guvernul român în răspunsul său umanitar față de situația din Iordania și Turcia”, a declarat Mircea Mocanu, șeful biroului OIM din România. După lungi strădanii, am reușit până la urmă să găsesc și un comunicat al autorităților române despre această acțiune. Pe data de 23 octombrie, Inspectoratul General pentru Imigrări anunța, printr-un comunicat de presă, sosirea la București a unui lot de 24 de refugiați sirieni.

„Transferul refugiaţilor sirieni, de astăzi, reprezintă punerea în aplicare a prevederilor. Hotărârii de Guvern nr.1596/2008 privind relocarea refugiaţilor în România și face parte din angajamentele asumate de statul nostru, pentru perioada 2018-2019, privind transferul a 109 persoane aflate în nevoie de relocare din Iordania și Turcia. Grupul celor 24 de persoane încheie operațiunea de relocare din Iordania privind responsabilitatea transferului pentru cele 40 de persoane stabilită prin deciziile Comitelului pentru relocarea refugiaților din România”. Ce nu reușesc eu să înțeleg din toată această acțiune umanitară este cum de nu a ajuns informația în presa românească. Să fie jurnaliștii de vină că nu au verificat site-ul Inspectoratului General pentru Imigrări? Nu e subiectul interesant? Să fi uitat Ministerul de Interne să transmită informația către presă prin „mijloacele specifice”?

N-ar fi de mirare, că doar Guvernul doamnei Viorica e pe picior de plecare. Eu am, însă, o bănuială, că autoritățile române nu vor să facă tam-tam pe acest subiect. Poate mă înșel, dar evocarea unei Hotărâri de Guvern care are nu mai puțin de 11 ani dă de gândit. Mai ales că programul AMIF (The Asylum, Migration and Integration Fund) la care se referă OIM a fost stabilit pentru perioada 2014-2020, așadar mult după adoptarea amintitei hotărâri, care, de altfel, pare să fi fost modificată în aprilie anul acesta de Guvernul Dăncilă.

Te-ar putea interesa și: