Actualitate România a pierdut un proces extrem de costisitor. Despăgubiri de zeci de milioane de euro







România a fost obligată de Tribunalul arbitral al Băncii Mondiale de la Washington (ICSID) la plata a 42 de milioane de euro plus dobânzile aferente. Decizia Tribunalului a fost anunțată de Ministerul Fianțelor.

România va plăti despăgubiri de peste 42 milioane de euro

Problema datează din 2013, când Guvernul condus de Victor Ponta a introdus prin Ordonanță de Urgență o schemă de stimulare în domeniul energiei regenerabile, cea mai avantajoasă din Europa la vremea respectivă. Concret, Ponta a introdus 6 certificate pentru fiecare MWh de energie electrică generată de un producător. Schema ar fi trebuit să funcționeze 15 ani și totodată să asigure o piață pentru vânzarea certificatelor verzi.

Doar că schema de stimulare propusă de Ponta a iscat un conflict instituțional între Guvern și Președinția României. Președinte în funcție la vremea respectivă , Traian Băsescu a refuzat să promulge legea. Din vara anului 2013, legislația a fost modificată astfel încât schema de ajutor nu a mai fost la fel de atractivă.

Legislație modificată

Cinci ani mai târziu, în mai 2018, 10 entitiăți private inițiat o procedură arbitrală internațională investițională împotriva României. S-au constitui ca parte vătămată următorii dezvoltatori:

LSG Building Solutions GmbH (Austria), Pressburg UK GmbH (Germania), Green Source Consulting GmbH (Austria), Solluce Romania 1 BV (Olanda), Risen Energy Solar Project GmbH (Germania), Core Value Investments GmbH & Co KG Gamma (Germania), Core Value Capital GmbH (Austria), SC LJG Green Source Energy Beta SRL (România), Anina Pro Invest Ltd (Cipru) și Giust Ltd (Cipru).

Companiile amintite au reclamat faptul că pe baza Ordonanței propuse de Guvernul Ponta au investit masiv în sectorul de energie regenerabilă. Investiții care ulterior au fost serios afectate din cauza modificărilor legislative.

România înștiințată în 20 februarie

În 20 februarie, Tribunanul Internațioan a dat câștig de cauză celor 10 companii. România a fost obligată de ICSID să achite despăgubiri de 42,2 milioane de euro la care se vor adăugă dobânzile aferente. De asemenea, țara noastră trebuie să plătească reclamanților 600.000 de dolari costuri de arbitraj. La care se adaugă alte 3,5 milioane de euro, cheltuieli de judecată.

Ministerul de Finanțe a declarat că unul dintre arbitrii ICSID a avut o opinie diferită, mult în defavoarea României”. Hotărârea împotriva României a fost luată cu 2-1, potrivit economedia.