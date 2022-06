România a mai făcut un pas spre aderarea la OCDE. Mesajul lui Nicolae Ciucă după aprobarea foii de parcurs

România a primit Foaia de Parcurs pentru Aderarea la Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), după cum a anunțat ministrul de Externe, Bogdan Aurescu. În acest context, premierul Nicolae Ciucă a trasmis un mesaj în care a mulțumiut conducerii organizației pentru decizia pe care au luat-o în favoarea țării noastre. Totodată, l-a felicitate pe secretarul general al organizației, Mathias Cormann, pentru eforturile și demersurile pe care le-a întreprins în această direcție.

„Mulţumim membrilor OCDE pentru aprobarea Foii de parcurs pentru aderarea României la OCDE. Îi felicităm pe secretarul general Mathias Cormann, conducerea şi eforturile echipei sale. România aşteaptă cu nerăbdare să se implice cu membrii în procesul de aderare”, a transmis premierul Nicolae Ciucă, vineri, 10 iunie, într-un mesaj pe pagina de Twitter a Guvernului.

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, joi, 9 iunie, la reuniunea anuală la nivel ministerial a Consiliului Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). Evenimentul s-a petrecut la Paris. A fost prima reuniune la nivel ministerial a OCDE la care România a fost rerpezentată în calitate de stat candidat.

„Actuala reuniune ministerială OCDE are o semnificație deosebită pentru țara noastră, întrucât în cadrul său urmează să fie aprobată oficial Foaia de Parcurs pentru Aderare (Accession Roadmap) elaborată de Secretariatul OCDE cu sprijinul statelor membre, cu scopul de a ghida procesul de aderare a României. Astfel, adoptarea Foii de Parcurs reprezintă un pas important pentru România, aceasta având rolul de a orienta, pe viitor, eforturile țării noastre în pregătirea și derularea negocierilor de aderare la OCDE. Foaia de Parcurs cuprinde o serie de capitole sectoriale de negociere și criterii clare de îndeplinit în următorii ani”, a transmis Ministerul de Externe, într-o informare.

