ALERTĂ NAȚIONALĂ. Un milion de români suferă de boala care se confundă cu o răceală

Medicii atrag atenția să nu tratăm cu indiferență o răceală ușoară. Dacă aceasta durează mai mult de 10 zile, trebuie să mergem de urgență la pneumolog. Pentru că statisticile sunt alarmante: un milion de români suferă de astm, iar 10 procente dintre aceștia au o formă severă. 1 din 5 pacienți trec săptămânal printr-o criză atât de intensă, încât nu pot solicita ajutor. Anual, 30% dintre bolnavi lipsesc de la serviciu sau școală din cauza unei spitalizări, ori al unui tratament de urgență pentru astm. În Europa, costul anual al bolii este estimat la 19,3 miliarde de euro.





Organizația Mondială a Sănătății estimează că între 100 și 150 de milioane de oameni din întreaga lume suferă de astm și că numărul este în creștere. Aceasta este o boală cronică a plămânilor și a căilor respiratorii, care afectează 5 persoane din 10. La noi, Societatea Română de Pneumologie a anunțat c sunt 1 miliona de pacienți înregistrați cu astm. Este important de știut faptul că astmul poate apărea la orice vârstă și încă nu se cunoaște exact de ce afectează doar la anumite persoane. În unele cazuri, susțin specialiștii, astmul se transmite genetic. Pe lângă aerul rece, efortul fizic și stresul, alergenii sunt alți factori declanșatori ai crizelor de astm: polenul, blana animalelor, praful din casă, poluarea, anumite alimente, parfumurile și fumul de țigară.

Cât de grav este astmul

În general, pentru mulți pacienți, astmul nu este considerat a fi o afecțiune gravă, din cauza faptului că simptomele prezentate sunt ușoare și există multe medicamente care ajută la ținerea lsub control a bolii, prevenind tototdată apariția crizelor de astm. Acestea afectează calitatea vieții, limitând activitatea fizică. Pentru unele persoane, aceste crize de astm sunt un adevărat chin, considerându-l chiar un handicap. Când nu este tratat în mod corespunzător, acesta poate pune viața în pericol, iar în unele cazuri o astfel de criză poate duce chiar la deces. „Încercați să vă opriți respirația mai mult decât puteți. În acest fel, gândițivă cât de mult înseamnă să nu poți respira normal. În această neputință de a respira normal, senzația de sufocare este un lucru dramatic. Este foarte important de menționat faptul că astmul nu este o boală molipsitoare. Nu se transmite de la o persoană la alta. Astmul este controlabil. Un tratament adecvat cu evaluări perioadice la medicul specialist și o comunicare bună între medic-pacient, intră în astm controlabil, iar viața devine una normală”, a declarat Prof. Dr. Ruxandra Ulmeanu, președintele Societății Române de Pneumologie.

Atenție! Nu vă tratați cu ce aveți prin casă

Medicul Florin Mihălțeanu, președintele Secțiunii de Somnologie a Societății Române de Pneumologie, a explicat care sunt capcanele astmului, atât pentru pacienți cât și pentru docttorii care nu sunt avizați: „De exemplu, un pacient care are o așa zisă infecție, dar nu are febră, spune că are o stare mai proastă pe care nu poate să o definească și tușește. Aici, de fapt, este vorba de astmul tusiv – care trebuie întotdeauna investigat cu spirometrie. Mai există astmul care apare la un anumit medicament și este provocat de aspirină și rudele aspirinei, precum ibuprofenul. Pacientul ia medicamentul și simte brusc o agravare cu respirație grea, dar nu ia în considerare acest lucru”. Doctorul Ruxandra Ulmeanu a completat: „De foarte multe ori, pacienții cu astm sunt cei tratați ani de zile de farmaciști, de vecini, cu ce au prin casă, luând un exces de antibiotice. Aceste agravări ale astmului sunt etichetate drept răceli. Nasul se înfundă, uneori curge, începi să respiri mai greu. Aceste lucruri sunt confundate cu răceli, întârziind și mai mult cu momentul în care boala se diagnostichează și trebuie tratată corespunzător”.

TVR, amendata din cauza lui Sebastian Ghita! Suma e de-a dreptul COLOSALA

Pagina 1 din 2 12