Români blocați pe feribot. MAE pregătește evacuarea din Grecia

Români blocați pe feribot, în Grecia, din cauza inundațiilor și a vremii rele din ultimele zile. Autoritățile diplomatice din cadrul MAE iau măsuri pentru evacuarea acestora. Este vorba despre aproximativ 100 de persoane, turiști, care au fost nevoiți să petreacă în jur de 24 de ore pe un feribot, din cauza inundanțiilor. Ei au fost debarcați și vor fi evacuați, așa cum a anunțat Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Ambasada României la Atena a menţinut legătura atât cu cetățenii români, cât și cu autoritățile locale. Turiștii au fost nevoiți să petreacă cele 24 de ore pe feribot deoarece reprezentanții autorităților elene au decis amânarea debarcării. Acestea au avut în vedere condițiile meteo dificile din zona de debarcare. Ulterior, după ce turiștii români blocați pe feribot au ajuns pe pământ, căpitănia portului Agios Konstantinos i-a informat cu privire la variantele de evacuare.

Ministerul Afacerilor Externe a precizat că a primit mai multe apeluri telefonice din partea turiștilor români. Aceștia au solicitat asistenţă la Ambasada României la Atena şi la Consulatul general de la Salonic. Oficialii diplomatici de la București au primit solicitări să intervină. Românii din zonele afectate de evenimentele meteorologice extreme au arătat că nu își puteau continua călătoria.

MAE a transmis o comunicare în care a arătat că reprezentanţii celor două misiuni le-au recomandat cetăţenilor români să respecte instrucţiunile autorităţilor locale. Turiștilor li se recomandă să nu părăsească locaţiile sigure în care se află şi să semnaleze imediat evoluţia situaţiei pe plan local.

Pentru aceasta ei pot suna la numărul de urgență 112. De asemenea, au la dispoziție cele două contacte puse la dispoziție de autoritățile consulare. Totodată, turiștii români blocați au fost informați că că autoritățile elene vor acţiona conform planurilor specifice pentru astfel de situaţii de urgenţă. Intervențiile vor avea loc în funcţie de evoluţia condiţiilor meteorologice.

Ambasada României la Atena şi Consulatul General de la Salonic monitorizează permanent situaţia. Cele două instituții sunt în contact direct cu autorităţile elene responsabile. De asemenea, țin legătura și cu cetăţenii români aflaţi în zonele afectate şi acordă asistenţă, în limita competenţelor.

Massive floods after heavy rainfall in the Athens of Greece 🇬🇷 (07.09.2023)

În acest context, MAE a făcut o serie de precizări și în legătură cu situația din Bulgaria. La nivelul ambasadei de la Sofia a fost recepţionată o solicitare de asistenţă. Cererea a venit din partea unei familii de cetăţeni români cazaţi într-un complex turistic în zona Tsarevo. Autovehiculul acestora a fost avariat în urma inundațiilor.

Persoanele urmează să revină în țară după remedierea defecţiunii sau dacă vor găsi o alternativă de transport.

BREAKING: Cars are now being washed into the sea in Agios Ioannis, Pelion. Flooding disaster ongoing in Thessaly, Greece. pic.twitter.com/uRr80Da0sB

— Nahel Belgherze (@WxNB_) September 5, 2023