Româncele câștigă titluri peste titluri în competițiile de frumusețe. Construim imaginea României cu ajutorul concursurilor de Miss

Concursurile de frumusețe au fost mai mereu un spectacol care a avut priză la public și care după căderea comunismului, a lansat mai multe fi guri cu rezonanță în spațiul public.





Daniela Nane și Nicoleta Luciu sunt doar două dintre femeile care i-au cucerit pe români și mai ales, publicul masculin. Numărul de concursuri, respectiv de licențe în acest domeniu a explodat în anii 2000 și totodată, personaje care mai de care mai controversate, potente fi nanciar, și-au făcut apariția în organizarea evenimentelor de acest gen.

De asemenea, de-a lungul anilor autoritățile au desfășurat anchete ce au vizat cercurile obscure implicate în organizarea concursurilor de Miss, dezvăluind rețele de proxenetism și trafi c de droguri, iar, treptat, în mentalul colectiv s-a dezvoltat o percepție negativă cu privire la acest domeniu. Astăzi, missurile sunt din nou un trend, iar româncele urcă, la fel ca în anii de glorie, pe primele trepte ale succesului.

Din fericire, problemele de legalitate și moralitate s-au mai diluat în România, iar Simona Simionescu Dinu – deținător de licențe și organizator de concursuri de frumusețe și Isabela Francesca Danef – model, vlogger și antreprenor, reprezintă doar două exemple în acest sens, două ambasadoare nu doar ale frumuseții, ci și ale bunului simț sau, mai simplu spus, ale feminității.

Fără bune maniere, frumusețea nu reprezintă nimic

Simona Simionescu deține mai multe licențe ale acestor concursuri, printre care se numără: Miss Super Globe, Miss Summer World, Miss Adriatica, Miss Friendship și Miss Freedom. În opinia organizatorului de concursuri, aceste competiții de frumusețe pe care le are în portofoliu reprezintă o oportunitate atât pentru participante, cât și o sursă de inspirație pentru reprezentantele sexului frumos din tânăra generație: „Poate fi un etalon pentru celelalte colege de generație, pentru că în acest moment, România are o criză de valori, chiar și în această direcție. În acest caz, este o datorie și chiar o misiune să faci asta, dacă ești o femeie frumoasă, asumată și centrată, în sensul că poți inspira cu integritate pe ceilalți. Desigur, acest lucru nu trebuie luat singular, el trebuie gândit întrun context mai larg, frumusețea, ca și concept. Dacă te poziționezi ca Miss doar pentru că arăți bine, nu am ajuns la esența demersului nostru. Fetele respective trebuie să fie mai mult decât o carcasă. Tocmai prin asta venim noi și schimbăm un pic paradigma”, e de părere organizatoarea concursurilor de Miss.

Se menține standardul 90-60-90

În cadrul competițiilor de frumusețe organizate de Simona Simionescu, nu doar parametrii fizici contează: „Se pleacă de la standardele 90-60-90, peste 1.70 înălțime, dar acestea nu sunt singurele criterii. Nu e vorba doar despre asta, ci despre faptul că acea fată trebuie să fie mai mult decât atât, adică să fi parcurs un proces de evoluție, să aibă o educație frumoasă, să fie preocupată mai mult decât de imagine și să o simțim că este într-un proces de acumulare, că-și dorește să devină o femeie-model, să aibă conținut, carieră, un proiect de viață. Întotdeauna discutăm cu ele și aceste aspecte. Dacă sunt concentrate doar pe imagine, deja pică testul. Punem foarte mult accentul pe educație și drept dovadă, oferim inclusiv premii care constau în cărți”, a dezvăluit Simona Simionescu.

Echipa de selecție taie în carne vie

Pentru evaluarea concurentelor, procedurile sunt foarte stricte: „În urma procesului de casting, da, există un filtru preliminar: dacă dă bine în fotografie, dacă are acele măsuri pe care le comunică etc. Apoi ne dăm seama de caracterul ei din interacțiuni, avem mai multe întâlniri. Ne dăm seama și de seriozitate, și de determinare, de foarte multe lucruri. Până când le propunem (n.r. – pentru un concurs), avem deja un istoric cu ele și atunci ne dăm seama care ar fi cea mai potrivită să reprezinte o licență sau alta, dar desigur, asta în cadrul selecției naționale în care le strângem. Juriul are cuvântul final”, a punctat Simona Simionescu.

Așa cum standardele pentru concurente sunt destul de ridicate, același lucru se poate spune și despre echipa de selecție: „Echipa este formată doar din specialiști: oameni de media, oameni cu experiență în modelling. De exemplu, președintele juriului este Andy Antemia, care este fost organizator de showuri de modă încă din perioada anilor ’90 și care și în prezent este model internațional. De asemenea, s-au alăturat inclusiv specialiști în dezvoltare personală, pentru că focusul nostru se pune foarte mult pe nivelul spiritual și dezvoltarea intrinsecă a fetelor. Invitații speciali sunt elite. Ne-a făcut onoarea și s-a alăturat nouă domnul profesor Dumitru Dulcan, oameni frumoși care vin alături de proiectul nostru, «România Frumoasă», tocmai pentru că aducem acest element de inedit și această curățenie morală și sănătoasă pentru țară”, a declarat Simona Simionescu.

Concursurile de frumusețe nu înseamnă prostituție!

Antreprenoarea subliniază faptul că proiectele din portofoliu său se concentrază pe valori solide, în contrast cu evenimentele nefericite din zona de beauty din ultimii ani: „Ceea ce facem noi, facem diferit, cu onoare și demnitate. Proprietarii internaționali au văzut dedicarea și viziunea mea nouă și așa am fost ofertată să fiu manager pentru mai multe licențe. Punem mult accent pe esență, căutăm oameni care sunt sinergici, care să fie alături de noi. La fel și fetele, trebuie să se potrivească, să aibă un set de valori similare și dezirabile. La noi chiar nu există interese ascunse, meschine. Noi nu profităm de naivitatea fetelor, nu le ducem într-o zonă de facil, așa cum prea des s-a întâmplat în ultimul timp, cu aceste concursuri la care au existat sponsori poate mult mai mari decât avem noi la momentul acesta, dar care erau ghidați de alte interese”.

Pentru dezvoltarea proiectelor, Simona Simionescu și-a stabilit obiective clare și curajoase. Intenționează să mărească „aria de selecție” și să conlucreze inclusiv cu Guvernul României: „Scopul nostru este să creștem organic, să avem mai mulți colaboratori și în țară, pentru că doar așa putem ajunge în toate orașele și putem recruta cu adevărat cele mai bune fete, modelul de frumusețe pe care noi îl propunem, care este un mix „body-mindspirit”. Informația pe care noi o difuzăm e clar că ajunge mai mult în București și atunci e mai greu cu provincia, unde există frumusețe, material uman de calitate. De asemenea, ne gândim să luăm legătura cu diverse agenții de modele, să creștem această comunitate, „România frumoasă”, să atragem sponsori luxury, de calitate, și care să-și dorească sau să se alăture valorilor noastre, frumusețea. Practic, să promoveze România. În pasul următor ne dorim să avem sprijinul organismelor de stat, guvernamentale. Concursul de Miss este un instrument de promovare extraordinar a brandului de țară. Asta e o chestiune în plan vizionar pe care doresc să o fac. Mai mult, ofertele de la proprietarii internaționali vor curge. E foarte posibil să primesc și licența Miss Universe, care este o provocare foarte mare, ce ne obligă să continuăm ceea ce am început”.

OFICIAL! Avem rezultatele FINALE! Cine a castigat, de fapt, alegerile! Surpriza COLOSALA

Pagina 1 din 2 12