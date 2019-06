O româncă din Viena alertează comunitatea în legătură cu o escrocherie. Ce le cere un bărbat elegant conaționalilor săi

Se plimbă prin Viena într-o mașină de lux, este elegant și îi roagă pe români să-l ajute cu promisiunea că își va plăti datoria. Mai exact, susține că și-a pierdut actele și banii și că are nevoie de un plin de benzină pentru a ajunge la destinație.





De unde, promite că le va returna banii. Le lasă celor care îl ajută un număr de telefon, chiar al lui, la care răspunde doar o dată. Așa a descris Adriana Bența, o româncă din Viena, tehnicile la care recurge escrocul. Ea îi avertizează pe românii din Austria să fie precauți dacă se întâlnesc cu bărbatul. Acesta este însoțit de un tânăr, mai scrie Adriana Bența pe Facebook.

Aceasta a mai oferit ulterior și alte detalii.

„Va salut! Fac apel la persoanele care au distribuit recent postarea cu autoturismul marca BMW cu numarul de inmatriculare "GJ 06 BFB" si la personele care au fost inselate de soferul acesteia. In cazul in care nu stiti despre ce este vorba am sa va explic pe scurt: cel ce conduce autoturismul mai sus mentionat se plimba prin Viena si cere bani oamenilor pe motiv ca nu poate ajunge acasa. Acesta le promite oamenilor ca o sa le restituie banii de indata ce ajunge acasa, insa dupa primirea banilor se face nevazut. Au fost deja inselate mai multe persoane si tin sa precizez ca autoturismul marca BMW cu nr. de inmatriculare GJ.06.BFB NU mai este proprietatea mea de cel putin 6 luni. Cel care a cumparat autoturismul de la mine nu l-a impus la Directia Generala Impozite si Taxe. Am facut deja demersurile pentru a radia autoturismul insa cei de la Politia Rutiera mi-au dat un raspuns negativ solicitarii mele pe motiv ca nu a produs efecte juridice”, a scris Adriana Bența.

Mesajele ei au fost preluate de publicația ziarulromanesc.at.

