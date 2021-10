Românca pe care o invidiază toate femeile. O carieră în lumea brandurilor cosmetice de lux

După un stagiu de marketing la Guerlain, Diana Comşa a primit un post de conducere în cadrul companiei Benefit Cosmetics, din portofoliul LVMH. Este una dintre cele mai importante nume din industria de machiaj. Prin munca ei, a adus compania de pe locul 6, în Marea Britanie, pe cel dintâi, în topul mărcilor premium de machiaj din Anglia şi Irlanda. Benefit a surclasat alte nume grele din industrie, precum Chanel, Dior şi Lancôme.

Povestea Dianei Comșa, în vârstă de 40 de ani, a îneput odată cu absolvirea Academiei de Studii Economice. În anul 4 de facultate a beneficiat de o bursă la Universitatea Economică din Viena, iar apoi a urmat un master în Afaceri Europene la Edhec Grande Ecole, la Nisa, în Franţa. Au urmat mai multe stagii de marketing, la Louis Vuitton, divizia de cosmetice, marca Guerlain, după cum relatează adevarul.ro.

Primul contact cu lumea cosmeticelor de lux

La Nisa a descoperit secretele marketingului pentru produsele de lux. Aici a învăţat că un bun manager trebuie să se priceapă să vândă, primul rând, sentimente.

„În timpul masterului din Franţa, de la Edhec Grande Ecole, am avut cursuri în marketingul de lux cu profesori care au lucrat în industrie şi am fost atrasă de acest univers. Marketingul produselor de lux este foarte specific, nu se vinde partea funcţională, ci un sentiment. Şi unde mai bine decât în patria luxului să învăţ aceste coduri de marketing? Prin intermediul şcolii, care e în topul şcolilor de business din Franţa, am aplicat la diverse stagii de marketing la Paris şi am primit mai multe oferte, printre care Cartier şi Guerlain”, a relatat Diana Comșa, conform sursei citate.

Tânăra a ales să lucreze pentru Louis Vuiton, la Guerlin, influențată de prima reclamă la un produs din Occident, pe care și-o amintea din 1990.

„Am ales Guerlain, parte din Grupul Louis Vuitton, deoarece a fost prima reclamă la un produs din Vest pe care o văzusem în 1990, imediat după Revoluţie. Pe coperta revistei «Time» apărea o doamnă misterioasă în roşu, cu parfumul «Samsara» de la Guerlain – aveam nouă ani şi m-a marcat. Nu visam să ajung vreodată să lucrez la ei, am ales cu subconştientul această direcţie“, a mai povestit românca.

Cum să-ți construiești o carieră la o firmă de renume

La Paris, Diana Comșa s-a ocupat de organizarea lansării a numeroase produse cosmetice, de la parfumuri până la machiaj şi crème, în 34 de ţări din toată lumea. Astfel a început să-și construiască o carieră lucrând pentru branduri de lux la care visează orice femeie. A călătorit, de la San Francisco la Lodnra, profitând, așa cum a povestit de orice oportunitate care i-a apărut.

„Având această intrare în industrie la o companie cu un mare renume, punând în aplicare zi de zi bazele marketingului de lux din şcoală, am urmat o linie naturală de oportunităţi. M-am mutat în San Francisco şi apoi la Londra, activând în marketing pentru alt brand din polul de cosmetice de la Louis Vuitton, marca Benefit Cosmetics“, și-a amintit Diana Comşa.

O nouă provocare într-un domeniu nou

Ulterior, după munca la Louis Vuiton, românca a trecut la o altă companie, din cu totul alt domeniu, industria alimentară, la Unilever. Aici s-a ocupat de marca Lipton Ice Tea pe care a dezvoltat-o pe piața din Franța.

După aproape doi ani a revenit în lumea acestor branduri de lux, iar între 2007 şi 2008 a fost numită coordonator marketing internaţional în San Francisco pentru Benefit Cosmetics, parte din Grupul Louis Vuitton.

„Am fost al doilea angajat în echipa internaţională, adusă din Paris pentru a ajuta marca să-și continue dezvoltarea internaţională şi pentru a implementa procese de viitor. Astfel, am organizat lansări de produse nu numai în cele 12 ţări existente pentru Benefit, dar am pregătit şi lansarea brandului în 14 alte ţări, printre care şi China, Rusia, Spania, Asia de Sud-Est, Africa de Sud“, a mai povestit ea.

Timp de 10 ani, românca a ocupat diferite posturi în departamentele de marketing și a avut roluri în dezvoltarea Benefit Anglia şi Irlanda. În perioada în care a lucrat acolo, Benefit a urcat de pe locul 6 pe prima poziţie în topul mărcilor premium de machiaj din Anglia şi Irlanda. Astfel a luat fața unor giganţi precum Chanel, Dior şi Lancôme.

O româncă într-o lume multiculturală

Din 2019 lucrează la o altă companie uriaşă din domeniu, Condé Nast, grup care deţine mărci precum „Vogue“, „GQ“, „Glamour“ şi „Vanity Fair“ în peste 10 ţări. Primul proiect a fost crearea primei baze de date centralizate de client pentru toate brandurile, din toate canalele şi toate modelele de vânzare direct-to-consumer pentru a înţelege mai bine cine cumpără şi cum poate fi experienţa lor adaptată în viitor.

Românca a mai relatat că peste tot unde a activat, a fost printre puținii străini promovați. Abia la ultimul loc de muncă, la Conde Nast a ajuns să lucreze cu oameni de peste 20 de naționalități, inclusiv români. Românca s-a acomodat peste tot şi a reuşit în tot ce şi-a propus.

„În Paris am lucrat cu aproape exclusiv francezi, străini eram doar eu şi o chinezoaică. În San Francisco, cu colegi aproape toţi americani, din Europa eram doar eu şi doi francezi. În schimb, erau mulţi asiatici, chiar lângă mine stătea cineva din Samoa. Când am venit la Londra, la Benefit, am fost primul străin în acel birou. Din 2019 lucrez la biroul central din Londra al grupului de media Condé Nast, unde sunt peste 20 de naţionalităţi, printre care şi câţiva români. Este pentru prima oară când lucrez cu români în acelaşi birou. Atmosfera era în general foarte profesionistă, mult mai ierarhică organizarea în Paris decât în America sau Londra“, explică Diana Comşa.

În toţi aceşti ani de carieră la cel mai înalt nivel în lumea brandurilor de lux, Diana Comşa se poate mândri că peste tot a clădit câte ceva. Privind în urmă, ea se considera împlinită din toate punctele de vedere mai ales că, cel mai important lucru este că și-a făcut prieteni peste tot.