Roland Garros. Jucătoarele „tricolore” și-au aflat primele adversare. Cum a comentat Halep tragerea la sorți

După tragerea la sorți, toate jucătoarele din România se află pe aceeași parte a tabloului marelui eveniment din Paris. Simona Halep, campioana de la French Open, a declarat că speră să câştige câteva meciuri la ediţia din acest an a întrecerii.





La Roland Garros 2019, România va fi reprezentată de atât în proba feminină, cât și în cea masculină.

Simona Halep (locul 3 WTA), deținătoarea trofeului, o va întâlni în runda inaugurală pe australianca Ajla Tomljanovici, locul 47 WTA. Mihaela Buzărnescu (30 WTA) se va duela, în aceeași rundă, cu rusoaica Ekaterina Alexandrova, locul 60 WTA, Sorana Cîrstea (93 WTA) va juca împotriva sportivei cehe Petra Kvitova (6 WTA), în vreme ce Irina Begu (118 WTA) va debuta pe zgura de la Paris împotriva chinezoaicei Lin Zhu, locul 108 WTA.

Pe tabloul masculin, Marius Copil (singurul tenismen „tricolor” la turnee majore), locul 81 ATP, va evolua în primul tur cu francezul Benoit Paire, locul 51 ATP.

„Am jucat trei finale aici şi cea din 2017 a fost dureros să o pierd, dar anul trecut am avut cea mai frumoasă amintire de pe teren, ridicând acest frumos trofeu. În sfârşit, am putut să-l ating şi a fost un moment şi amintiri extraordinare pentru mine. Cele mai bune momente au fost atunci când am ridicat trofeul şi s-a cântat imnul pe arenă, iubesc acea arenă (n.r. - Philippe Chatrier) şi îmi place să fiu la Paris, aşa că sunt foarte bucuroasă că am câştigat pentru prima dată un trofeu de Grand Slam aici, la Paris. Am văzut noua arenă centrală, m-am antrenat pe ea, arată foarte bine, felicitări pentru ceea ce aţi făcut! Simt emoţii, pentru că am câştigat trofeul şi la juniori, şi anul trecut, sunt foarte fericită să revin, să fiu bine din punct de vedere fizic şi sper să câştig câteva meciuri”, a declarat Halep, la ceremonia tragerii la sorţi.

