Monden Mentorul de la Hollywood, care i-a descoperit pe Scorsese, De Niro şi Coppola, a murit







Roger Corman a murit la vârsta de 98 de ani. Familia lui Roger Corman a anunţat că a murit joi în locuinţa sa din Santa Monica, California. Regizorul şi producătorul american, cunoscut pentru filmele sale cu buget redus precum „Little Shop of Horrors” și „Attack of the Crab Monsters” lansate într-un ritm vertiginos, a murit la vârsta de 98 de ani.

Roger Corman a dorit să se spună despre el: „Eram regizor, doar atât”

Roger Corman a regizat şi a produs sute de filme aparţinând genului producţiilor cu bugete reduse începând din anii 1950.

„A fost generos, cu inima deschisă și amabil cu toți cei care l-au cunoscut”, se spune în declarație. „Când a fost întrebat cum și-ar dori să fie amintit, a spus: „Eram regizor, doar atât”.

„Legendara lui capacitate de a utiliza la maximum valoarea unui dolar i-a permis să conceapă şi să creeze cu rapiditate filme de epocă şi epopei SF cu bugete care nu ar acoperi nici măcar costurile de hrană ale unui studio de filmare modern”, potrivit biografiei sale de pe site-ul premiilor Oscar.

El este cel care i-a descoperit pe Francis Ford Coppola, Ron Howard, James Cameron și Martin Scorsese

Începând din 1955, Corman a contribuit la crearea a sute de filme în calitate de producător și regizor, printre care „Black Scorpion”, „Bucket of Blood” și „Bloody Mama”.

Un observator remarcabil al talentelor, el a angajat regizori aspiranți precum Francis Ford Coppola, Ron Howard, James Cameron și Martin Scorsese. Lui Roger Corman îi este atribuită descoperirea unor mari nume ale cinematografiei actuale, cum a r fi Robert De Niro.

Roger Corman a murit. Sursa foto: Facebook

Jack Nicholson și-a făcut debutul în film ca personaj principal în „The Cry Baby Killer”. Alți actori ale căror cariere au început în filmele lui Roger Corman au inclus pe lângă Robert De Niro, Bruce Dern și Ellen Burstyn.

Roger Corman a fost numit mentorul de la Hollywood

„Roger Corman a fost primul meu șef, mentorul și eroul meu. Roger a fost unul dintre cei mai mari vizionari din istoria cinematografiei”, a declarat Gale Ann Hurd, ale cărei producții notabile includ franciza de film „Terminator”, serialele de televiziune „The Abyss” și „The Walking Dead”, într-o postare pe X, fost Twitter.

Roger Corman s-a născut în Detroit și a crescut în Beverly Hills, dar „nu în secțiunea bogată”, a spus el odată. A urmat Universitatea Stanford, obținând o diplomă în inginerie și a ajuns la Hollywood după trei ani în Marina.

După perioada petrecută la Oxford, a lucrat ca agent de televiziune și agent literar înainte de a-și găsi opera vieții. În 1964 s-a căsătorit cu Julie Halloran, absolventă a UCLA, care a devenit și producător. Îi lasă în urmă pe soția sa, Julie, și copiii Catherine, Roger, Brian și Mary, infoormează abcnews.go.com.