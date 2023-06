Rodri – la 16 ani i s-a spus că nu are stofă de fotbalist. Acum e eroul finalei Champions League. A marcat cel mai important gol din istoria lui Manchester City

Rodrigo Hernández Cascante, cunoscut ca Rodri sau Rodrigo, a devenit eroul lui Manchester City, după ce a înscris cel mai important gol al său, pentru echipa britanică. Rodri, în vârstă de 26 de ani, este un mijlocaș născut la Madrid, care și-a început cariera în fotbal la echipa de tineret a lui Atletico, de la 11 ani. La Atletico a stat până în 2013, când a fost eliberat pe motiv că nu are suficientă forță fizică.

De la Atletico Madrid a ajuns la Villarreal CF, echipă cu care a debutat la seniori. Prima sa apariție în La Liga a fost pe 17 aprilie 2016, când l-a înlocuit pe Denis Suárez, într-un meci pe care echipa sa l-a pierdut cu 2-1 în deplasare cu Rayo Vallecano.

A marcat primul său gol în prima ligă a campionatului spaniol pe 18 februarie 2018, într-o remiză 1–1 în deplasare împotriva lui RCD Espanyol.

Câteva luni mai târziu, pe 24 mai 2018, Rodri s-a întors la Atletico, prima sa echipă, după ce clubul a ajuns la un acord cu Villarreal. A semnat un contract pe cinci ani pentru aproximativ 20 de milioane de euro plus bonusuri de alte cinci milioane. A debutat în Supercupa Europei 2018, meci care s-a jucat la Tallinn, împotriva rivalilor de la Real Madrid.

Rodri a jucat primele 71 de minute dintr-un meci care s-a încheiat în favoarea lui Atletico cu scorul de 4–2 în prelungiri.

Transferul la Manchester City pentru o sumă record

Un an mai târziu, în vara lui 2019 a ajuns la actuala sa echipă, Machester City, care i-a plătit clauza de 62,6 de milioane de lire sterline, o sumă record pentru gruparea engleză.

Rodri și-a făcut debutul în Premier League împotriva lui West Ham United, într-o victorie de 5-0 în deplasare, iar pe 14 septembrie 2019 a marcat primul său gol într-o înfrângere cu 3-2 la Norwich City.

A devenit un jucător de bază al lui Pep Guardiola, având o evoluție constantă pentru echipa sa.

Declarațiile spaniolului după finala de la Istanbul

Rodri a confirmat și în finala UEFA Champions League disputată cu Inter de la Istanbul, unde a marcat singurul gol al meciului, aducând trofeul în Marea Britanie. Spaniolul a deschis scorul în minutul 68, după ce Bernardo Silva a centrat în fața porții, iar mingea a fost respinsă și a ajuns la el. Rodri a șutat imparabil de la 14 metri, fără șansă pentru portarul lui Inter Milano, Andre Onana.

„Sincer, nu pot să cred. E impresionat. Mai ales dacă ne gândim la cum s-a decis meciul. În prima repriză am jucat oribil, ceva ce nu mă caracterizează. Dar mister mi-a dat încredere. Mi-a spus în față că am jucat prost și că trebuie să-mi schimb mentalitatea, pentru că sunt un lider. Am făcut asta și Dumnezeu mi-a dăruit acel moment.

Am luptat ca o echipă. Aș fi murit dacă Inter ne egala, dar am luptat până la final. Visam să joc la cel mai înalt nivel, dar niciodată nu m-am gândit că voi fi în finala Ligii Campionilor. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au crezut în mine”, a declarat Rodri, la finalul partidei, potrivit Mundo Deportivo.

Rodri’s stunning goal against Inter seen from the stands 🔥 pic.twitter.com/832HJKaMPn — Fútbol (@El_Futbolesque) June 10, 2023

Cum l-a învins pe portarul lui Inter

Mijlocașul a vorbit și despre lovitura cu care l-a executat pe Onana în repriza a doua a finalei cu Inter.

„Aveam în cap să lovesc mingea cu forță. Dar m-am gândit «Vei avea o singură ocazie în tot meciul. Mai bine o plasezi»”, a relatat jucătorul lui Manchester.

Rodri se află la meciul cu numărul 52 ca titular din acest sezon pentru Manchester City, iar conform publicației Opta, spaniolul este al doilea cel mai folosit jucător de Pep Guardiola într-un singur sezon, după Lionel Messi, care a jucat 57 de meciuri.