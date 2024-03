Sport Robert Popa și-a făcut praf șeful de la club







Robert Popa (21 de ani), căpitanul naționalei U20 a României și portar al lui FCU Craiova a lansat un atac incredibil la adresa directorului executiv al formației sale de club.

Robert Popa, atac uimitor după meciul România- Italia

„E o responsabilitate mare această banderolă. Mă bucur că am ținut de ea. Poate această postură îmi dă mai multă încredere. Eu sunt bine la club, adică da... Am mai apărat 4 meciuri după 6 luni. E greu ca portar în acest ritm. Să vă dau un singur exemplu. La cealaltă echipă din oraș a venit Arlauskis. Nu mă compar eu cu el. El are experiență. Vreau să vedeți evoluțiile pe care le-a avut el după 6 luni de pauză. Apoi să vedeți și evoluțiile mele, ale unui copil. Eu zic că m-am descurcat bine până la urmă,” declara Robert Popa imediat după meciul România U20 - Italia U20, scor 0-0.

„Dar, e un figurant în conducere care se intitulează drept bunicul meu și dă în cap jucătorilor tineri. Spune ceva în față, apoi vine în presă și m-a scos pe mine țap ispășitor pentru meciul cu CSU. Vorbim de un meci frumos, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Baiaram și Mitriță au dat gol. Tot ei au rezolvat și meciul cu CFR. Eu sunt vinovat și pentru asta?! E greu ca un copil de 21 de ani să ajungă cineva în condițiile astea ”, a declarat Robert Popa, cu același prilej, pentru „Digi Sport Special”.

Robert Popa îl viza se pare pe Marcel Pușcaș

Atacul îl viza, se pare, pe directorul executiv al grupării oltene, Marcel Pușcaș (63 de ani), și a avut loc imediat după meciul România U20 - Italia U20, scor 0-0, unde Robert Popa a purtat banderola de căpitan. Apelativul de „bunicul” ar înclina în acest sens, având în vedere că Marcel Pușcaș i-a adresat lui Robert Popa o scrisoare publică, cu titlul „Sfat de la bunicul pentru Robert Popa”, când acesta a refuzat, în februarie 2023, să se prezinte la antrenamentele lui FCU Craiova.

Iar faza la care făcea referire portarul FCU ar fi avut loc în minutul 70 al meciului FCU Craiova - Universitatea Craiova, când formația lui Mititelu conducea cu 1-0, iar Robert Popa a ieșit hazardat și i-a permis lui Alexandru Mitriță să înscrie cu un lob din afara careului.

Marcel Pușcaș, reacție promptă

La doar câteva minute după declarațiile făcute de Robert Popa, Marcel Pușcaș a venit cu o reacție, intervenind la „Digi Sport Special”: „Dacă spune bunicul, așa e. Înseamnă că despre mine este vorba. Dar avem o relație normală. Vorbim la antrenamente, vorbim frumos. De multe ori i-am explicat greșelile făcute, poziționările. Cât am putut să dau un sfat. Într-adevăr, am spus ceva după meciul cu CSU Craiova, că n-a fost inspirată ieșirea din poartă. Am avut discuția asta cu el, dar și cu Gurău. Dacă am ceva să îi spun, îi spun în față. I-am spus și lui Achim că trebuie să dea drumul mai repede la minge”.

Întrebat despre viitor, Robert Popa a mai declarat că: „Pot doar să mă pregătesc și când domnul patron va avea o ofertă de nerefuzat, poate... dar e greu să apară”.