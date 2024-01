Salariul primarului Robert Negoiţă. S-a zvonit că este cel mai bogat politician

S-a zvonit că primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, este cel mai bogat politician din țară și că a venit la Primărie cu sume mari de bani. Cu toate astea, edilul a spus că încasează 15.000 de lei net și că adevărata lui avere este familia. El a reamintit că are 5 copiii, care îl fac foarte fericit.

Ce salariu are Robert Negoiță

„Am văzut articole în care spuneau că Negoiță e cel mai bogat politician, cu sute de milioane. (…) În alte articole se zice «uite ce datorii are Negoiță la bănci, zeci de milioane de euro. E nenorocit, e rupt».

Adevărul e pe la jumătate, în sensul în care am luat și credite, că fără credite nu te poți dezvolta. (…) Am luat credite și am realizat investiții cu ele. Investiții bine administrate, bine gândite, care au generat profituri și nu profituri mici, într-o perioadă în care în România era mare nevoie”, a mărturisit Robert Negoiță.

Robert Negoiță, despre principala problemă din România

Primarul Sectorului 3 a precizat că, din perspectiva sa, una dintre principalele probleme ale României o reprezintă lipsa spiritului antreprenorial. El a mai spus că primul milion de euro l-a făcut în anul 2003, la vârsta de 31 de ani, pentru că a luat decizii foarte bune.

„Am avut atunci o perioadă bună și am luat niște decizii foarte bune. Eram niște copii, și eu și fratele meu, dar munceam mult. Munceam foarte serios și eram consecvenți. Adică nu eram azi într-o parte, mâine în partea cealaltă. Eram pe treabă și am luat niște decizii foarte corecte atunci”, a adăugat Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, pentru Fanatik.

Ce avere are primarul Sectorului 3

Negoiță are patru case, trei se află în Voluntari, județul Ilfov, iar una în Constanța. De asemenea, el are 13 terenuri agricole în Popești Leordeni, Ilfov, 11 terenuri intravilane în București, Voluntari și Constanța, dar și alte trei „categorii de bunuri imobile”, care au mențiunea în construcție.

Edilul are acțiuni sau părți sociale la două firme. Ele sunt în valoare de circa 52 milioane lei, în timp ce datoriile sale ajung la aproximativ 276 de milioane de lei și circa șase milioane de euro. Totuși, din cele 276 de milioane, 260 de milioane sunt doar taxe și impozite către ANAF. Alte patru milioane sunt taxe către diverse primării. La capitolul venituri, Negoiță a trecut doar salariul la primărie în valoare de 182.520 de lei, și cei circa 65.000 de lei de la Comitetul European al Regiunilor.