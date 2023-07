Rob Bauer: Ucraina nu va primi luptători occidentali până la finalizarea contraofensivei sale

Bauer a remarcat că problema transferului de luptători în Ucraina „nu va fi rezolvată pe termen scurt”.

„Discuția despre luptători este importantă, dar nu se va rezolva pe termen scurt pentru această contraofensivă. Pregătirea piloților, pregătirea personalului tehnic, asigurarea logisticii care să poată sprijini aceste aeronave nu vor fi disponibile până la începerea acestei contraofensive ”, a subliniat oficialul.

Potrivit acestuia, este „important și de înțeles” că Ucraina cere luptători occidentali, dar „nu trebuie să confundăm acest lucru cu discuția despre o contraofensivă acum”.

Întrebat dacă consideră că Ucraina poate câștiga un război împotriva Rusiei fără avioane de luptă, Bauer a adăugat: „Cred că Ucraina are un avantaj pentru că are sisteme de arme occidentale, are o pregătire mai bună și, foarte important, un moral și o motivație mult mai ridicate”.

Cu o zi înainte, ministrul de externe ucrainean Dmitri Kuleba a spus că „una dintre țări” a promis Ucrainei că va începe să antreneze ucrainenii pe avioane de luptă F-16 luna trecută, dar acest lucru nu s-a întâmplat din cauza unei erori de calcul.

Problema furnizării Ucrainei cu avioane de luptă F-16 a fost discutată în cadrul unei reuniuni a Grupului de contact pentru problemele de apărare al Ucrainei (format Ramstein) din iunie.

După aceasta, s-a știut că, înainte de iulie, partenerii Ucrainei intenționează să aprobe un program de pregătire pentru piloții, inginerii și tehnicienii ucraineni pe avioanele de luptă F-16, exercițiile în sine urmând să aibă loc într-un centru special creat într-una dintre țările europene.

Refuzul furnizării Ucrainei cu avioane – cauza întârzierii antrenamentelor militare pe F-16

Potrivit Politico, transferul avioanelor de luptă occidentale F-16 în Ucraina ar putea avea loc la începutul anului 2024.

Amintim că Kuleba a recunoscut că anterior era încrezător că Ucraina va primi luptători „în primele luni ale anului viitor”, având în vedere că antrenamentul pe F-16 trebuia să înceapă în iunie.

„În iunie, antrenamentele nu au început. Asta înseamnă că programul începe să se schimbe… Acum lucrăm cu toate părțile implicate, cu toate țările care participă la coaliția de aviație, pentru a accelera acest proces ca pe cât posibil”, a spus el.

„Nu au început exercițiile. Era promisiunea de a începe antrenamentul în iunie de la una dintre țări, acum se spune că în continuare să se pregătească pentru începerea antrenamentului, au greșit la calcule, au nevoie de mai mult timp. Dar nu avem timp, așa că grăbim totul cât mai mult”, a rezumat el, potrivit Pravda.ua.