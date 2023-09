Rezultatele la tragerea Loto, 7 septembrie. Se anunţă o toamnă bogată pentru pasionații jocurilor Loteriei Naţionale. Este report la Loto 6/49 la categoria I de peste 2,12 milioane de euro. Iar la Noroc s-a înregistrat un report cumulat de peste 1,49 milioane de euro. Nici la Joker nu este rău, s-a înregistrat un report de peste 2 milioane de euro.

Rezultatele la tragerea Loto, 7 septembrie. Report de peste 2,12 milioane de euro

Joi, 7 septembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 3 septembrie, Loteria Romana a acordat 19.915 castiguri in valoare totala de peste 1,34 milioane de lei.

Rezultate LOTO 7 septembrie 2023, numerele câștigătoare de joi:

Loto 6/49 : 37, 18, 27, 20, 31, 26

: 37, 18, 27, 20, 31, 26 Noroc : 5 2 2 5 8 6 8

: 5 2 2 5 8 6 8 Joker: 19 | 29, 41, 44, 4, 11

19 | 29, 41, 44, 4, 11 Noroc Plus : 8 6 5 6 1 5

: 8 6 5 6 1 5 Loto 5/40: 24, 16, 18, 3, 7, 10

24, 16, 18, 3, 7, 10 Super Noroc: 6 2 6 3 3 2

Rezultate LOTO La 6/49, categoria I, se pot câștiga peste 9,33 milioane de lei

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 9,33 milioane de lei. Mai exact peste 1,89 milioane de euro. Iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 7,24 milioane de lei (peste 1,46 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 11,13 milioane de lei (peste 2,25 milioane de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 402.700 de lei (peste 81.500 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 261.500 de lei (peste 52.900 de euro).

La Loto 5/40 este în joc la categoria I un report în valoare de peste 49.100 de lei, iar la categoria a II-a se înregistrează un report în valoare de peste 152.600 de lei (peste 30.900 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 27.100 de lei.

La tragerea Noroc de duminică, 27 august, s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 289.417,50 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Brașov.

La tragerea Joker de duminică, 27 august, la categoria a III-a s-a înregistrat un câștig în valoare de 99.176,44 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Ploiești.