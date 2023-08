Tragerea Loto, 13 august. Reporturile la fiecare categorie. Numerele câștigătoare

Duminică, 13 august 2023, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 10 august, Loteria Română a acordat 14.416 câștiguri în valoare totală de peste 836.400 de lei.

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 6,45 milioane de lei (peste 1,30 milioane de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 7,21 milioane de lei (peste 1,45 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 9,92 milioane de lei (peste 2 milioane de euro), la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 139.800 de lei (peste 28.200 de euro), iar la categoria a III-a un report în valoare de peste 43.000 de lei.

La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 201.600 de lei (peste 40.700 de euro).

La Loto 5/40 este în joc la categoria I un report în valoare de peste 371.900 de lei (peste 75.200 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report în valoare de peste 21.500 de lei.

La Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de peste 14.000 de lei.

Program de lucru cu publicul, Aparatul Central (Plăți premii)

Programul agențiilor loto

O femeie de 40 de ani din București s-a îmbogățit după ce a nimerit numerele norocoase la LOTO 6/49. După ani întregi în care și-a încercat norocul, aceasta a câștigat peste 10,10 milioane de euro.

„Cred în șansa tuturor de a câștiga! Așa cum am crezut și în șansa mea! Jucați, insistași și atunci când doriți să renunțați tot mai continuați să jucați, pentru că soarele va ieși și pe strada dumneavoastră! Așa am procedat și eu și am reușit!”, a spus femeia.