Rezultate remarcabile la doar 15 ani: „Sunt fan Formula 1 și într-o zi vreau să ajung cât mai aproape de ei”

„Sunt fan Formula 1 și într-o zi vreau să ajung cât mai aproape de ei. Pilotul meu preferat este Max Verstappen”, a spus tânărul Andrei Dună, campion la Rallycross și Slalom Paralel.

Deși are doar 15 ani, visurile sale sunt mărețe

Andrei practică acest sport de la vârsta de 11 ani, când tatăl său l-a inițiat în lumea Motorsportului.

„Totul a început când tatăl meu m-a introdus în această lume, prin niște cunoștințe care organizau competiții pe Macadam și așa am învățat să conduc și să pilotez.

Am început cu Rallycross, apoi am trecut la Slalom Paralel, o competiție premergătoare Raliului. Am acasă multe medalii și trofee câștigate la concursuri”,a mai spus Andrei Dună.

Anul acesta competițiile vor fi mult mai dure

2022 este primul an în care campionul Andrei Dună participă la competiții de Anduranță.

„Este o trecere destul de mare, în primul rând de la Macadam la asfalt și în al doilea rând bugetele sunt mai mari, este destul de greu dar mă acomodez”, a mărturisit campionul Andrei Dună, care se întrece acum cu piloți adevărați de raliu.

Acesta spune că se simte „onorat” să lupte cu ei: „Pentru mine este o onoare, sunt un pește pe lângă rechini. M-am pregătit mult pentru aceste curse, pregătire fizică și mentală”, a declarat tânărul.

Andrei a debutat la echipa Procar, apoi a trecut la cei de la RB Racing, iar din anul 2022 face parte din Racing Team, deținută de Vali Porcișteanu.

A participat la Slalom Paralel, unde a ocupat locul întâi la Clasa Junior și are multe medalii și trofee la activ, concurând și la Rallycross.

Cosmin Savu participă la cea mai mare cursă de off-road din lume pentru amatori

Cosmin Savu, unul dintre jurnaliștii de la „România, te iubesc!” pleacă spre aventura vieții lui, tocmai în Africa. Nu va fi o vacanță binemeritată, ci o expediție umanitară, la care Cosmin susține că și-a dorit enorm să participe.

După reportajele despre pandemie, despre problemele cu care se confruntă societatea românescă, dar și tot felul de anchete, Cosmin Savu a decis că este momentul să aibă și alt gen de activitate.

„Este cea mai mare cursă de off-road din lume pentru amatori, un raliu care îmbină nu doar acţiunea, ci şi activitatea caritabilă. Plecarea este din Budapesta (organizatorul este maghiar), cu destinaţia Freetown, Sierra Leone. Se cheamă Budapest-Bamako Rally, dar întrucât în Mali sunt mari probleme cu terorismul si stabilitatea socială, finalul cursei este pe malul Atlanticului. Sunt aproape 10 mii de kilometri în 3 săptămâni, 10 state parcurse, două continente, marea Mediterană, munţii Atlas, deşertul Sahara şi zone de savană. Trecem de la -10 grade Celsius la +40 de grade. Intenția UCaB Team este de a duce o mașină de intervenție dotată cu instrumentar și echipamentul necesar în sprijinul administrației spitalelor din Freetown”, spune jurnalistul.

Sprijin pentru comunitățile sărace din Africa

„Este maşină 4X4 cu care noi mergem şi o lăsăm acolo. Odată cu această misiune medicală se vor pune bazele unui suport din partea Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) din România cu expertiză recunoscută internațional. Perioada asta complicată pentru omenire accentuează nevoia de acces la informații corecte și colaborare sanitară.

Uite cum ne temem în România de un virus din China sau varianta lui africană…Al doilea proiect inițiat de echipa UCaB este o misiune educațională – sprijinul unor comunităţi sărace din Vestul Africii – să dezvoltăm nişte centre, să-i susţinem în diverse programe care le-ar putea fi utile: alfabetizarea digitală, cursuri de jurnalism comunitar, ateliere de fotografie, lucrul cu voluntari, managementul atragerii de resurse și punerea în valoare a potențialului lor. Să-i ajutăm să-şi folosească resursele. Iar eu voi filma. Vreau să fac un videojurnal şi la final chiar un filmuleţ cu peripeţiile şi întâlnirile noastre”, a povestit Cosmin Savu pentru Evenimentul Zilei.