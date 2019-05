Rexona mobilizează românii într-o campanie unică

3.000.000 de pași și mii de români alături de Simona, într-o campanie de susținere a campioanei la cel mai important turneu Grand Slam din Franța.





După ce au adunat peste 1 miliard de pași în aplicația Rexona “5000 de Pași”, susținuți de mesajele de încurajare ale Simonei Halep, românii au acum ocazia să întoarcă favorul, susținându-o pe Simona la turneul său de suflet din aceasta lună, din Franța.

Cea mai nouă campanie de la Rexona și Propaganda Creative Marketing are ca scop să îi mobilizeze, o dată în plus pe români, de data aceasta, pentru campioana lor.

O campanie simbol, “3 milioane de pași pentru Simona” își propune, pe de o parte, să adune la un loc emoțiile și gândurile bune ale românilor pentru cea care a reușit să le cucerească inimile și care îi face mândri meci după meci, iar pe de altă parte, să îi determine să facă mai multă mișcare, oferindu-le un pretext cât se poate de puternic.

“După lansarea campaniei pro-mișcare “5000 de pași pe zi”, anul trecut, am fost plăcut surprinși de interesul tot mai mare al românilor pentru această ințiativă. Având sprijinul Simonei, am adunat în doar câteva luni peste un milliard de pași. Este un semnal că tot mai mulți dintre noi înțelegem rolul mișcării în viața de zi cu zi și ne asumăm o schimbare în acest sens. Cu siguranță că rolul Simonei a fost unul major în acest proces de convingere a publicului. Și pentru că ea este campioana noastră și fiecare meci al ei este o bucurie pentru noi, ne dorim să fim noi inspirație și încurajare pentru ea de data aceasta, demonstrându-i că putem face împreună 3 milioane de pasi, pentru a străbate drumul virtual până la Paris, ca să-i transmitem mesajele noastre cele mai sincere”, a declarat Monica Tamaș, Marketing Director Home and Personal Care Unilever South Central Europe.

În cadrul campaniei, publicul este invitat să descarce aplicația pe telefonul mobil, și să facă cel putin 5.000 de pași pe zi, parcurgând astfel împreună, simbolic, cei 3 milioane de pași, echivalentul distanței pe jos, din țară la Paris – locul de desfășurare a turneului.

Mesajele de încurajare vor ajunge la Simona prin intermediul paginii https://www.5000depasi.ro/osustinempesimona. Din rândul celor mai emoționante cuvinte lăsate de fani pe pagina web, vor fi selectați trei câștigători care vor avea șansa să o susțină pe Simona chiar din tribună.

Fiecare câștigător va primi din partea Rexona: bilet de avion (bagaj de mână și bagaj cală 23 kg), cazare (1 cameră single/ pachet 2 nopți cu mic dejun) și bilet la primul meci al Simonei din cadrul turneului.

Campania “3 milioane de pași pentru Simona” este parte din platforma pro-miscare “5.000 de pași pe zi”, care a fost lansată anul trecut de Rexona și care îi îndeamnă pe români spre un stil de viață activ, cu beneficii pentru corp, minte și spirit.

