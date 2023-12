Radu Tudor, martor la evenimentele din Timișoara: „Pe 20 decembrie 1989, Securitatea m-a luat de acasă”

Radu Tudor a povestit despre evenimentele pe care le-a trăit la Revoluție. Acesta ar fi fost amenințat de Securitate, după ce a văzut ceea ce s-a întâmplat la Timișoara.

Radu Tudor, student la Timișoara la Revoluție

Radu Tudor spune că a fost amenințat de Securitate pentru a nu mai spune nimănui ce văzuse în răscoala din Timișoara:

„Ceaușescu își pierduse încrederea în armată. Acuzase toți liderii militari de faptul că nu au făcut o baie de sânge. El avea mai multă încredere în Securitate decât în armată. Atmosfera era de ură. Starea de spirit a populației era de surescitarea maximă.

În decembrie ’89 eu eram student la Timișoara. Am trăit niște evenimente acolo. În momentul în care am ajuns acasă la Constanța și am povestit unor prieteni ce am văzut acolo, două zile m-a căutat încontinuu securitatea”, a spus Radu Tudor.

Jurnalistul, ridicat de acasă de Securitate

Radu Tudor spune că a fost luat de acasă de Securitate, chiar din fața părinților săi:

„Pe data de 20 m-a luat securitatea de acasă, din fața părinților mei. Am fost amenințat și mi s-a spus clar că dacă mai spun ce se întâmplă acolo vor fi pe mine.

Alți colegi de ai mei, studenți din Timișoara au fost și ei anchetați. În toată această stare de spirit așteptam să se întâmple ceva. În vuietul acela, spargerea mitingului a fost o speranță că va duce la căderea lui Ceaușescu”, a declarat Radu Tudor în emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3 CNN.

Radu Tudor povestește despre întâmplările petrecute în Timișoara

Radu Tudor își amintește că și primul student care a murit la Timișoara era din căminul său:

„Am prins primul șoc al Revoluției. Am venit de la un mic party pe 15 decembrie, am găsit toate geamurile sparte de la căminul nr. 7. Trecuseră primele plutoane combinate, miliție și forțele patriotice trimise de Ceaușescu cu bâtele în mână. Am dormit pe jos, vedeam elicopterele zburând. Ne-am speriat, am început să strigăm Jos Ceaușescu.

Primul student care a murit a fost din căminul nostru, fiul unei secretare de partid de la Deva. Am fost martorul unor scene groaznice. Au tras în câțiva colegi care erau în față. Au reacționat cel mai bine studenții arabi. Îi puneau pe cei împușcați în portbagaj și în mare viteză la Spitalul Județean. Duminică s-a închis orașul. Pe 18 decembrie dimineața am fost evacuați”, a povestit Radu Tudor într-o emisiune la EVZ din urmă cu doi ani.