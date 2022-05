Revolta Ucrainei contra Occidentului. Concesiile făcute lui Putin stârnesc nemulțumire la Kiev. „Pacea trebuie să fie decizia noastră”

„Pentru cei dintre voi care cred că Ucraina ar trebui să facă concesii pentru a-l calma pe Putin, răspunsul meu este simplu: este exact strategia pe care principalele puteri mondiale au aplicat-o ​​din 2014 până pe 24 februarie 2022. «Făcând o concesie ici și colo, vom opri războiul», și-au spus ei. Dar această strategie a eșuat, s-a transformat în rachete lansate la Kiev și vărsarea de sânge din Donbas”, le-a spus Dmitri Kuleba liderilor mondiali adunați la Davos.

„Înțeleg că e dificil pentru politicieni să recunoască că politica lor a fost defectuoasă și, în cele din urmă, a eșuat. Dar mesajul meu este că dacă a eșuat înainte, va eșua din nou și războiul va continua. Istoria ne-a învățat că această strategie uneori pur și simplu nu funcționează.

Nu îmi pot imagina că cei trei aliați – URSS, SUA și Marea Britanie – se întâlnesc în 1942-1943 și spun: «Uite, situația de pe front este cu adevărat grea. Trebuie să-l sunăm pe Hitler și să-i oferim o înțelegere. Poate că va trebui să facem câteva concesii pentru a-l opri. Trebuie să acționăm cu înțelepciune»”, a adăugat ministrul ucrainean de externe.

Încercarea de a-l opri pe Putin satisfăcându-i poftele, o greșeală

Iar jurnaliștii de la unul dintre cele mai importante ziare de la Kiev, Ukraniskaia Pravda, au reacționat dur la un editorial concesiv asumat de întreaga redacție a cotidianului american The New York Times. Într-un text asumat de redactorii Evropeiska Pravda și Ukrainskaia Pravda și intitulat „Iluzia compromisului: de ce concesiile făcute lui Putin vor fi o înfrângere pentru Occident. Răspuns pentru The New York Times”, aceștia arată de ce o astfel de atitudine față de Vladimir Putin ar fi dezastruoasă.

„Ne adresăm, în primul rând, statelor occidentale – partenerilor Ucrainei și cetățenilor acestora. Într-o perioadă în care lumea se confruntă cu cea mai mare criză de securitate de la Al Doilea Război Mondial, când un stat nuclear și membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU poartă un război regional pe teritoriul Ucrainei și nu-și ascunde dorința de a-și dirija agresiunea (pe care Moscova continuă să o numească „răspândirea zonei de influență”) și spre alte state, a apărut o altă provocare în lupta împotriva tiranului.

Era așteptat. Putin este supărat.

În ultimele zile, mai mulți lideri de opinie și politicieni occidentali au ieșit cu declarații care au o idee comună: încercarea de a-l opri pe Putin satisfăcându-i parțial poftele, inclusiv în detrimentul Ucrainei și al ucrainenilor. Un sacrificiu „mic” care salvează lumea de un „mare necaz”.

Un exemplu în acest sens este editorialul The New York Times intitulat „The War in Ukraine Is Getting Complicated, and America Isn’t Ready”, care a provocat multe emoții săptămâna trecută la Kiev, Washington, Berlin și alte orașe din Europa și SUA. Politicienii europeni (de exemplu, guvernul Italiei) și cei americani (cum ar fi fostul secretar de stat Henry Kissinger) vin cu alte idei despre concesii și restricții asupra suveranității Ucrainei. Dar articolul NYT a fost poate cel mai de rezonanță”, au scris jurnaliștii ucraineni.

Cine vrea ca Ucraina să capituleze

„Dar să lăsăm emoțiile deoparte. Să ne uităm la propuneri cu sobrietate. Redactorii NYT notează că în niciun caz nu „încearcă să-l mulțumească pe agresor”, dând asigurări de sprijin pentru Ucraina și subliniind importanța luptei pentru libertate – dar apoi spun exact contrariul.

Negând tot ce a spus la început, redacția NYT își propune să-i ofere lui Putin ceea ce își dorește.

Ei susțin că este pur și simplu imposibil să învingi Rusia și să restabilești integritatea teritorială a Ucrainei. Prin urmare, solicită Casei Albe și Occidentului să pregătească Ucraina pentru o pierdere. Pentru a face acest lucru, jurnaliștii NYT îi cer lui Biden să-l avertizeze pe Zelenski că sprijinul armat va fi limitat. „Aceasta este ceea ce guvernele au obligația să facă și să nu urmărească o victorie iluzorie”, se spune în articol.

„Confruntarea cu această realitate poate fi dureroasă”, adaugă autorii, probabil fără să realizeze cât de departe de realitate sunt propunerile lor”, mai explică echipa Ukrainskaia Pravda.

„Nu suntem naivi”

„În primul rând, subliniem: nu suntem naivi.

Ukrayinska Pravda și Evropeyska Pravda scriu de mulți ani despre politică internațională; știm cât de cinică este. Nu există loc pentru altruism în ea, iar rolul valorilor este incomparabil mai mic decât în ​​discursurile publice. Atunci când guvernele Statelor Unite, Germaniei, Franței, Marii Britanii, Italiei și ale altor țări sunt preocupate de securitatea globală, ele sunt ghidate și de propriile interese, deoarece beneficiază de stabilitatea economiei globale.

Cu toate acestea, a forța Ucraina să piardă acest război le-ar provoca prejudicii strategice.

Insistăm: vorbim de înfrângere.

Pierderea unei părți din teritoriu nu poate fi numită altfel. Indiferent de formula cu care NYT încearcă să o mascheze”, mai spun ucrainenii în editorial.

Consensul ucrainean cu privire la finalul războiului

„Există un consens în societatea ucraineană că singura formulă pentru victorie este restabilirea integrității teritoriale a Ucrainei, inclusiv a Donbasului și Crimeei. Aceeași părere este exprimată public de guvernul ucrainean, precum și de armată. Toate celelalte opțiuni vor însemna fie că războiul este încă în desfășurare și nu s-a încheiat, fie că Ucraina a pierdut.

Poziția Ucrainei este cea care va determina modul în care rezultatul războiului va fi interpretat de alte state ale lumii. Nu contează ce va spune Casa Albă dacă poporul ucrainean vorbește despre înfrângerea sa.

La urma urmei, Statele Unite au conștientizat de importanța contracarării lui Putin atunci când au oferit Ucrainei ajutorul Lend-Lease, similar cu ajutorul din cel de Al Doilea Război Mondial. Președintele Roosevelt ar încheia un acord cu Hitler, penrmițându-i să păstreze o parte din Europa ocupată? Este exact ceea ce președintelui Biden este sfătuit să facă.

De asemenea, Kremlinul va face tot posibilul pentru ca lumea să știe despre victoria sa în această etapă a războiului cu NATO și Ucraina”, se mai arată în editorialul-răspuns pentru occidentalii concesivi față de Vladimir Putin.

Riscurile pentru Occident ale politicii de concesii față de Putin

„Trebuie subliniat că, în ciuda faptului că armata ucraineană este cea care poartă războiul împotriva agresorului rus, iar Occidentul doar (și adesea fără tragere de inimă) oferă sprijin, mulți oameni din întreaga lume cred contrariul. Ei îl percep ca pe un război între Rusia și NATO. Înfrângerea Ucrainei va fi percepută ca înfrângerea NATO, inclusiv a Statelor Unite.

Poți să închizi ochii la acest lucru și să negi, dar asta nu schimbă realitatea, mai ales în țările în care propaganda anti-occidentală este puternică, inclusiv cea rusă și chineză. Dacă Guvernul SUA va decide să facă pasul pe care îl sfătuiește NYT să-l facă, acest lucru va da o lovitură de imagine incredibilă SUA și Occidentului în statele în care societatea nu și-a decis încă direcția dezvoltării.

Întrebarea lor va fi dură: „Ce rost are să lupți pentru democrație și valorile occidentale dacă Occidentul a trădat Ucraina?”

Ucrainenii, de două ori în acest secol, au făcut revoluții pentru viitorul lor democratic. Acum rezistă agresiunii militare din partea fostului imperiu, care vrea să distrugă Ucraina ca stat independent, iar Rusia declară oficial că scopul agresiunii sale de a opri apropierea Ucrainei de Occident. Și dacă, în ciuda acestui fapt, Occidentul obligă Ucraina să piardă teritoriu în favoarea agresorului, cum va convinge alte state să își dorească democrație?

Nu există răspuns la această întrebare. Un val de scepticism cu privire la SUA, UE și NATO, în multe țări, va fi inevitabil, inclusiv în Europa.

Iar pierderea influenței internaționale va duce inevitabil la probleme în comerțul internațional, în energie și așa mai departe, pentru că politica externă se răsfrânge și asupra celei interne”, se mai arată în materialul celor de la Ukrainskaia Pravda.

„Propunerea NYT împinge lumea în prăpastie”

„O altă problemă în legătura cu care propunerea NYT împinge lumea în prăpastie este securitatea.

Rusia va fi slăbită în mod semnificativ și – în timp ce vor menține sancțiuni dure – pentru o vreme poate se va abține de la noi acțiuni agresive. Dar este puțin probabil ca asta să dureze mult.

Concesiile față de Putin nu vor aduce „pace generației noastre”, așa cum a prezis în mod eronat Chamberlain când a semnat acordul de pace cu Hitler. Sentimentul de impunitate va determina acțiunile ulterioare ale tiraniei ruse chiar și după plecarea lui Putin. Singura întrebare este când va avea loc următorul atac și cine va fi ținta lui – Moldova, Georgia, din nou Ucraina sau altcineva.

Nici statele NATO nu sunt în siguranță – există amenințări la adresa Poloniei și a țărilor baltice. Crimeea ocupată a devenit o bază militară pentru Putin, din care își lansează rachetele în Ucraina. Mâine s-ar putea să facă același lucru cu alte țări din regiune.

Putin crede că poate obține noi teritorii și totuși să rămână nepedepsit, pentru că Occidentului se teme de el. Și, din punct de vedere economic, Rusia nu are nimic de pierdut – totuși, este izolată și sub cele mai dure sancțiuni din istorie.

Dar Rusia nu este singurul stat din lume care visează să atace o altă țară. Este greu de imaginat o invitație mai puternică pentru China, la agresiune împotriva Taiwanului, decât cea pe care Occidentul o va trimite Beijingului obligând Ucraina să cedeze…”, avertizează jurnaliștii ucraineni în textul lor.

O victorie a Rusiei, dezastru și pentru Occident

„Și există și alte probleme cu care SUA și Occidentul se vor confrunta într-un astfel de caz.

Înfrângerea Ucrainei lucru ar putea exacerba criza alimentară globală, iar capitularea în această etapă a războiului nu va aduce o pace durabilă cu Federația Rusă, ci doar va îngheța conflictul. Este puțin probabil ca Ucraina să primească o utilizare sigură garantată a Mării Negre, principala rută de export pentru cereale ucrainene. Rusia a minat Marea Neagră pentru a bloca porturile ucrainene. Pe timp de pace, eliminarea acestor mine ar dura de la câteva luni până la un an. Iar prin păstrarea teritoriilor ocupate și controlul asupra Mării Negre, Moscova ar putea prelungi procesul pentru mulți ani.

De asemenea, vor crește cheltuielile directe ale donatorilor occidentali, SUA și UE, pentru reconstrucția Ucrainei. Reducerea efectivă a costurilor necesită două componente în același timp. Primul este controlul democratic al cheltuielilor; dar forțarea Ucrainei de către Occident să capituleze nu va promova respectul pentru instrumentele democratice. A doua condiție este sosirea investitorilor care să relanseze economia. Dar câți investitori vor merge într-o țară a cărei securitate este atât de ușor sacrificată de Occident? Vor fi oamenii de afaceri gata să investească în ucraina, știind că pacea este temporară și instabilă?

Și nu este o listă completă a problemelor care vor distruge rămășițele sistemului global de securitate, care în prezent este dominat de Occident”, și-au continuat ucrainenii avertismentele.

Occidentul are nevoie să sprijine Ucraina

„Din fericire, mulți politicieni occidentali înțeleg aceste provocări. Ei înțeleg că Occidentul are nevoie să sprijine Ucraina și are nevoie de victoria Ucrainei la fel de mult precum Kievul.

La momentul potrivit, Ucraina va decide singură ce anume să considere ca fiind victoria sa tactică. Dacă ar trebui să ne oprim un timp înainte de a restabili integritatea teritorială deplină sau ar trebui să mergem până la capăt. Trebuie să recucerim Crimeea acum sau să luăm o pauză și să o reluăm mai târziu.

În Ucraina există deja o dezbatere despre asta. Pentru noi, spre deosebire de Rusia, viețile militarilor și civililor noștri sunt importante. Dar aceasta ar trebui să fie decizia Ucrainei. Dacă Occidentul încearcă să o impună, limitând ajutoarele, va fi dezastru.

Și nici Ucraina, nici Statele Unite, nici Germania, nici Franța, nici guvernul italian, nici editorii The New York Times nu au nevoie de el”, se încheie curajosul text-protest al jurnaliștilor de la Kiev.