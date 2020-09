Un pilot de la Tarom a trimis un mesaj în care spune ceea ce s-a discutat la ședința Sindicatului Piloţilor de Linie din România (SLPR).

Redăm integral mesajul pilotului:

„Ieri a avut loc adunarea generală a pilotilor Tarom membri si nemembri ai sindicatului pilotilor de linie din Romania îngrijorați de situația in care a ajuns compania si nemulțumiți de planul de restructurare propus de către conducere. Piloții si-au mandatat reprezentanții pentru a participa la negocierile noului Contract Colectiv de Munca si pentru a ajuta la redresarea companiei fiind fost de acord sa păstreze actuala grila de salarizare inca doi ani de acum înainte!

Printre măsurile ce se vor lua de către SPLR in următoarea perioada vor fi următoarele:

– sesizarea interna si externa pentru verificarea modului in care se anulează curse profitabile pentru Tarom, curse preluate de către concurenta imediat (nota bene WizzAir a ajuns la 86 % din volumul de activitate a anului trecut)

– sesizarea Curții Constituționale in materia reprezentativității deoarece deși intr-o companie aeriana cei mai reprezentativi sunt piloții din cauza numarului redus al lor ei nu pot îndeplini criteriul numeric prevazut in lege

– formarea unei platforme sindicale comune cu sindicatele însoțitorilor de bord si tehnic pentru asigurarea unei negocieri cât mai bune cu conducerea si impunerea respectării unitare a legilor si hotărârilor judecătorești ( Tarom a bugetat anual banii pentru sporurile prevăzute de lege pentru piloți – 10 la număr din care 3 sporuri sunt variabile si restul fixe, nu i-a acordat si i-a redistribuit de la sursa !! In pofida unor hotarari judecătorești definitive ce prevăd acordarea acestor sporuri !!)

– demiterea si eliminarea funcțiilor de conducere neprevăzute in schema obligatorie de existenta si autorizare a unei companii aeriene (doar 5 directori trebuiesc a exista – general, de zbor, tehnic, financiar si comercial) . In acest moment, sindicaliștii au identificat persoane aduse politic in companie in funcții de conducere pe salarii de 26.000 RON fara nici o experiența in Aviatie – cazul directoarei de HR Claudia Crăița care a venit cu experiența acumulata la o fabrica de mezeluri si o banca si din cauza căreia au apărut in presa datele despre veniturile pilotilor Tarom – date aparate de către GDPR, fara a fi fost sancționată in vreun fel!”, a spus pilotul.

„Siguranța înainte de toate!”

De asemenea, pilotul spune că în perioada pandemiei piloții au efectuat trei curse pe lună, insuficient pentru a-și păstra antrenamentul.

„Înaintarea catre conducerea Tarom a propunerii bazate pe însăși sloganul companiei „Safety first !” ( siguranța înainte de toate!) ca toate zborurile pana la finalul pandemiei sa se execute cu 3 piloți in cabina. Măsura se bazează pe faptul ca de la Declanșarea pandemiei piloții comandanti au executat o medie de 3 curse pe luna iar copiloții de doar 1 pe luna – insuficiente pentru menținerea antrenamentului lor, se apropie perioada anului cu vreme rea si condiții de operare dificile, simulatoarele de zbor abia acum au început sa se deschidă iar accesul in țările respective a fost si inca este restricționat pentru cetățenii romani, reducerea gradului de risc, etc

– solicitarea adresată companiei pentru comunicarea modului in care a fost gestionata economia produsă de piloți de 1,2 milioane de euro anual doar din salariile pilotilor care ar fi trebuit sa fi fost angajați pentru a se respecta prevederile Codului Muncii, perioada in calcul este de minim 8 ani si se bazează pe Forțarea de către Tarom a pilotilor ei de a încalcă Codul Muncii, o lege organica ce prevede doar 5 zile de munca pe săptămâna si posibilitatea unei singure perioade anuale de munca continua de pana la 14 zile. Tarom a motivat ilegalitatea comisa prin existenta unui ordin al ministrului transporturilor ce prevede posibilitatea de a se zbura opt zile consecutive cu doua zile de pauza in cicluri nelimitate!”, a explicat pilotul.

Solicitarea adresată conducerii Tarom

„Declanșarea acțiunilor juridice de modificare a prevederii existentei baremului minim anual de 350 de ore de zbor. In cazul forjorului de exemplu nu este prevăzut un număr minim de ore de lucru iar in plus pilotilor li se retine un CAS de 33% cu 10% in plus fata de restul categoriilor de angajați din Romania, lucruri ce conduc si susțin cauza de neconstituționalitate

– solicitarea adresată conducerii Tarom ca sa între in șomaj tehnic si cei din conducere indiferent de poziția deținuta in companie si pe aceeași perioade a fost o alta propunere susținută de către piloți pentru a se evita tratamentul diferențiat

– executarea unui material de informare publica, a ministrului transporturilor, primului ministru si a Parlamentului cu privire la modul in care a fost adusă compania Tarom de la profit la pierdere, cum au fost aduși directori generali care nu aveau decât liceul si a căror experiența in Aviatie era zero, șamd

Piloții au cerut ca la adunare sa fie chemați directorii general si comercial, dar aceștia nu s-au prezentat! Directorul comercial fiind întâmplator in prima zi de concediu, iar cel general nefiind in companie !”, se arată în mesajul pilotului.