Rolul acestor „pacienți sub acoperire” ar fi identificarea medicilor care cer șpagă. Deși anunțul despre acest program a fost făcut relativ târziu, se spune că „pacienții” au fost trimiși în acțiune de câteva săptămâni. „Nu este o idee a mea, este o parte a strategiei pe care Ministerul Sănătăţii trebuie să o implementeze până în 2020 – povestea cu pacientul misterios. Deja am început să facem aceste verificări şi am câteva exemple negative. Și nu mă refer doar la medici”, a declarat Sorina Pintea într-o emisiune TV.

SOS medicina românească!

Aceste declarații a nemulțumit mii de medici din România. Există deja o petiție în acest sens, „SOS medicina românească”, prin care medicii își strigă nemulțumirile. „Noi, medicii din România, constatăm cu deosebită preocupare faptul că asupra noastră, a întregului corp medical, dar a medicilor în special, există o serie de presiuni care fac imposibilă exercitarea profesiei în condițiile unui climat social normal. În urmă cu câteva zile, Ministrul de Finanțe făcea o apreciere denigratoare fără precedent, afirmând faptul că în sistemul sanitar lipsește calitatea umană! Această afirmație aruncă în derizoriu eforturile noastre neîntrerupte, de a ne desfășura activitatea în mod cât mai profesionist, în condițiile unui sistem sanitar subfinanțat, al cărui procent din PIB este la jumătate din procentul majorității țărilor europene, cu un sistem informatic total nefuncțional, cu un vid legislativ enorm și cu acces limitat al pacienților la investigații și tratamente medicale moderne!”, precizează autorul petiției, medicul Bogdan Lăzescu, de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

Același medic care a ințiat petiția afirmă faptul că „Ministrul Sănătății inițiază acțiuni anti-corupție în sectorul sanitar, prin introducerea de pacienti acoperiți care să depisteze persoanele care condiționează actul medical. Principiul este unul corect, dar modul de operare încalcă însa Noul Cod de Procedura Penală, respectiv art.101, alin.3”. Conform acestui articol „este interzis organelor judiciare penale sau altor persoane care acţionează pentru acestea să provoace o persoană să săvârşească ori să continue săvârşirea unei fapte penale, în scopul obţinerii unei probe”.

Reacția Colegiului Medicilor

Într-un poziție oficială, Colegiul Medicilor din România „crede cu tărie că acela care stă în capul sistemului nu trebuie să-i blameze pe cei pe care se sprijină sistemul. Sigur că, aşa cum am afirmat în repetate rânduri, corpul profesional se dezice vehement de faptele de corupţie ale personalului şi le condamnă cu tărie. Dar, a face astăzi, o astfel de acţiune ca aceea preconizată în termeni neclari şi nereglementată juridic, nu înseamnă decât o incitare la comiterea de infracţiuni, chiar dacă ea s-ar baza pe nişte informaţii discutabile dintr-un chestionar realizat sub protecţia anonimatului.”

Președintele Colegiului Medicilor din România, medicul Gheorghe Borcean, a declarat faptul că „în locul doamnei ministru aş insista să vorbesc despre programele şi proiectele de succes pe care le-a înfăptuit Ministerul Sănătății, aş vorbi despre creşterea substanţială a bugetului pentru investiţii şi, cu siguranţă, aş insista asupra a ceea ce este mai valoros în sistemul sanitar şi pe care acesta se sprijină. Concret, aş insista pe calitatea umană şi profesională a medicilor.

Poate este prea greu pentru autorităţi să-şi nuanţeze poziţia sau chiar să retracteze afirmaţiile. Dar medicii din România aşteaptă acest lucru şi ar fi bucuroşi să vadă că acest lucru s-a întâmplat”.

Ca pe vremea lui Ceaușescu

„Pe vremea comuniștilor, dacă voiai să distrugi un ginecolog îi „plantai” o trusă de chiuretaj și îl reclamai. Dacă vreun vecin voia să îți facă rău, te turna la Securitate că te-a auzit vorbind urât despre Partidul Comunist sau despre Ceaușescu! Azi, 30 de ani mai târziu, avem aceleași metehne, noi, ca popor! Doamna Ministru Sorina Pintea vindecă România de șpagă și de doctori corupți, încurajând delațiunea. Adică e un fel de „scapi de dracu și dai de fratesu”, care frate, după părerea mea, e și mai negru! Oare vreunul dintre acești pacienți „sub acoperire” o va anunța pe Doamna Ministru despre cât de prost ne merg programele, validările de rețete, comunicarea cu Casa de Asigurări, noul sistem Hipocrat, și multe altele? Oare Doamna Ministru este pusă acolo ca să ne ajute și pe noi doctorii sau doar ca să își înfrumusețeze imaginea publică?”, a precizat Carmen Madeleine Curea, medic primar dermatolog.

