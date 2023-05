Revista Capital aduce în prim-plan cei mai importanți performeri din sistemul medical

Pandemia de Covid-19 i-a plasat pe angajații din din acest domeniu de activitate „în linia întâi”, însă aceștia muncesc cu spor și dedicare de ani buni. Din pasiune, și-au clădit cariere remarcabile, au ajutat oameni, le-au salvat vieți. Tocmai de aceea, de data aceasta, a fost rândul lor să le fie recunoscute meritele și să li se mulțumească la scară largă.

„Mulțumesc organizatorilor pentru că au reușit să ne trezească un pic speranța – ne-am obișnuit să vedem peste tot doar non-valoare, iar ceea ce ați reușit să adunați aici este cu adevărat dovada faptului că suntem o țară cu foarte mulți oameni valoroși”, și-a deschis discursul de mulțumire în momentul primirii premiului Paul Negoiţă, managerul Iris Pharm.

Redacția Capital, după o muncă de documentare, a pus pe hârtie peste 100 de nume din acest sistem care fac ca lucrurile să se întâmple, să beneficiem de servicii medicale de calitate.

Radu Deac, părintele chirurgiei cardiace în România

„Un renumit gazetar a spus că: „Inima este ca și vântul, există atât timp cât bate”, voia să spună, de fapt, că inima este esența vieții. Și există această dispută, și în literatură și medicină, ce este primordial, inima sau creierul. Eu zic că trebuie să ne gândim că sunt pe un picior de egalitate, pentru că fără inimă nu există viață și închipuiți-vă ce ar fi aceea viața fără creier”.

Radu Deac, considerat cel mai important medic chirurg, a fost premiat în cadrul Galei Capital pentru cariera sa remarcabilă. A realizat peste 10.000 de operaţii pe cord deschis şi 35 de transplanturi de cord, iar anul acesta s-au împlinit 50 de ani de la prima operaţie pe cord deschis realizată de acesta în Transilvania.

Când zvonurile despre AI se spulberă

„Având în vedere că folosesc inteligența artificială în cercetările mele, ați observat că în ultima perioadă este așa o umbră și multă zvonistică în legătură cu inteligența artificială, vreau să vă spun eu că nu vreau ca ea să mă ajute să scriu și să creez, vreau să mă ajute să fac curat prin casă cât eu lucrez și nu trebuie să vă fie frică de ea, este doar matematică. Analiză matematică și statistică”, susține pe scena Galei Capital Smaranda Belciug de la Universitatea din Craiova.

Smaranda Belciug a trecut printr-o experiență, în urmă cu zece ani, care a făcut-o să demareze un proiect ce va sări în ajutorul femeilor însărcinate. Aceasta și-a concentrat toată cariera pentru a descoperii anomaliile în sarcină. În acest sens, cea mai mare provocare pe care Smaranda a întâmpinat-o, după cum susține ea a fost de a schimba părerea lumii despre femeile din știință.

Ovidius Clinical Hospital, un spital construit de medici

„Vă mulțumim și ne onorează acest premiu. Este într-adevăr o recunoaștere a muncii depuse și este un premiu pentru toată echipa pe care o avem în jurul nostru. De oameni care s-au implicat în toate proiectele și este un Spital de referință pentru sud-estul României”, spune Dr. Bogdan Pană, directorul de cercetare şi dezvoltare al spitalului Ovidius Clinical Hospital, pe scena Galei Premiilor Capital.

OCH reprezintă o investiții de până la 28 de milioane de euro, din care 8,1 milioane doar în aparatură medicală de ultimă generație, într-o nouă instituție spitalicească privată. Acesta a fost inaugurat la începutul lunii aprilie 2023 și este acum un loc dedicat bolilor cardiovasculare și bolilor oncologice.

În completarea sistemului de sănătate public

„Este o onoare pentru noi, echipa Medima, să fim alături de toți cei prezenți azi aici. Medicii și oamenii din sistem trebuie promovați întotdeauna. Avem medici buni, iar eu, când am participat la fondarea Medima, am gândit-o ca fiind o rețea complementară care poate să crească disponibilitatea pacienților la servicii de diagnostic și am încercat să văd în Medima nu o alternativă, cât o completare a sistemului de stat. Am depășit deja ceea ce propusesem inițial, cele 10 clinici din țară, acum tindem spre mult mai multe”, sunt spusele doctorului Gheorghe Iana, medic primar în Radiologie și Imagistică Medicală cu o specializare în Neuroimagistică și Director Medical în cadrul Medima Health.

Medima a pornit în anul 2017 și s-a dezvoltat rapid prin profesionalismul de care personalul a dat dovadă. Echipa consideră că obiectivul este atins și că au adus medicina mai aproape de pacienți, în contextul medicinei moderne, mai ales acum, când vorbim de diagnostic ne referim, în proporție de 80% la imagistică.

Chirurgia trebuie să fie sigură

„Mă bucur tare mult că în cadrul clinicii mele care a crescut progresiv cu multă pasiune, multă energie și dăruire, pot să le ofer pacienților mei o chirurgie sigură, pentru că atunci când vorbim despre chirurgia estetică adeseori este un domeniu controversat, de interes alteori blamt pentru că facem mulți ani de medicină și ajungem să tratăm pacienți sănătoși. Mă bucur că am ajuns să formăm o echipă care să asigure tratamente combinate”, spune dr. Elena Martin, fondatoarea și CEO clinicii ce-i poartă numele, pe primirea premiului din partea Revistei Capital.

Elena Martin are atuuri de top: licență în domeniul microchirurgiei și pregătirea în clinici și spitale de specialitate de referință din Europa și SUA. Apoi s-a întors în România unde a avut mare succes. Sunt multe clinici de chirurgie estetică în România, așa că întrebarea de bază este cum alegi unde să-ți faci o intervenție de profil? Răspunsul corect, probabil, este că trebuie să alegi echipa medicală după calificare, expertiză și realizări.

„Chirurgul lui Dumnezeu”, la Gala Capital

„Într-un interviu pe care l-am dat niște reporteri m-au întrebat ce este chirurgia. Am zis așa: chirurgia înseamnă muncă, ambiție, talent, empatie și caracter. Toți chirurgii tineri ar trebui să citească o carte scrisă de marele nostru chirurg Teodor Ghițescu, creatorul chirurgiei vasculare moderne, numită „Chirurgul”. Să vadă cum un adevărat chirurg care își iubește bolnavul are nopți întregi nedormite stând cu ochii în tavan și gândindu-se dacă bolnavul lui va face cumva fistula nastomodică sau structura vasculară se va desface”, declară pe scena premiilor Capital prof. univ. dr. Silviu Constantinoiu, doctor în științe medicale, profesor la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București și director al Centrului de Excelență în Chirurgia Esofagiană la Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, supranumit și „Chirurgul lui Dumnezeu”.

Dr. Silviu Constantinoiu consideră că medicina se află mereu în continuă dezvoltare și că întreaga sa carieră nu s-a bazat doar pe exercitarea meseriei de medic, ci și pe dezvoltarea medicinei și profesiei de medic, recunoscând că toate cunoștințele pe care le-a dobândit sunt în strânsă legătură cu o anumită responsabilitate.

Oameni ce produc și fabrică binele

„Există o tradiție în România vizavi de producția de medicamente. Spre exemplu, una din fabricile Zentiva funcționează neîntrerupt de peste 60 de ani. Sperăm să continuăm încă 60 de ani. Acest premiu este al colegilor mei, 1350 de colegi care lucrează în fiecare zi cu multă pasiune și cu multă responsabilitate. Cifrele pe care le-ați pomenit ne onorează, dar ne aduc și multă responsabilitate”, sunt vorbele Simonei Cocoș, directorul general al Zentiva, în momentul ridicării premiului oferit de Revista Capital.

Zentiva este liderul în volume al pieței farmaceutice totale și se află în top 3 companii farmaceutice ca valoare din România. Asta pentru că 1 din 10 medicamente vândute în farmacii sunt produse de Zentiva și 1 din 4 dintre medicamentele administrate în spitale sunt, de asemenea, provenite din fabricile Zentiva.

Nu se poate medicină fără învățământ de calitate

„Domnul profesor rector Viorel Jinga ar fi spus dacă s-ar fi aflat astăzi aici, la Gala Premiilor Capital, că nu am discuta de performanța în medicină dacă nu am avea performanță în educația medicală. Chiar aș veni cu o mențiune aici. UMFCD este în top 150 în Topul celor mai bune 500 de universități din lume, după un studiu al celor de la Shanghai. În continuare, cum ar spune și domnul rector Viorel Jinga, vă încurajăm să zâmbiți, să empatizați, să iubiți”, spune Silviu Pițuru, pro-rector la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, pe scena Galei Capital „Top 100 Performeri din Sănătate” în România.

UMFCD, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” reprezintă pentru domeniul medical din România o instituție de prestigiu, cea mai mare și importantă unitate de învățământ pe această specialitate din țară.

Cine se ocupă de urgențele din București?

„Avem o tradiție, fiind cel mai vechi spital de urgență din România, iar această tradiție este îmbinată în mod lucrativ folosind tehnici de operație de ultimă generație, ca roboții și tehnologia minim invazivă în intervențiile chirurgicale, dar și continuând tradiția profesorului Deac a transplantului de cord. Mulțumim și aș vrea să închei cu un citat din Blaga, care spune că «Prezentul tace sau vorbește, numai trecutul cântă. De aici farmecul amintirilor»”, spune pe scena Premiilor Capital dr Alexandru Laurențiu Chiotoroiu, directorul medical al Spitalului Clinic de Urgență București.

Spitalul Floreasca, Spitalul Clinic de Urgență București, deține la momentul de față 731 de paturi distribuite în 16 secții ce acoperă un spectru foarte larg de specialități.

Pentru Revista Capital, luna mai a fost dedicată performanțelor din sistemul medical românesc, atât cel privat, cât și cel de stat. Redacția a avut în peste 100 de oameni care lucrează zi de zi la un viitor mai bun și mai sănătos, din diverse categorii: excelență în medicină, educație și cercetare, spitale de stat, spitale private, clinici private, producție și servicii medicale, distribuție și retail pharma, producători de medicamente, producători de suplimente alimentare și autorități din sănătate.